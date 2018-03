Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a souligné que des efforts sont déployés pour appliquer la loi portant organisation du secteur de l’enseignement supérieur. C’est ce qu’a indiqué Hassine Boujarra, secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), après une réunion avec le président de l’ARP.

Etaient également présents à cette réunion le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Mohamed Ali Boughdiri, et plusieurs députés et membres de la Commission de l’éducation et de la culture de l’ARP.

Boujarra affirme avoir reçu un engagement de la part de Mohamed Ennaceur pour résoudre les problèmes entre le syndicat et les enseignants universitaires, d’une part, et le ministère de l’Enseignement supérieur, d’autre part.

Parmi les revendications de la Fédération figurent notamment l’application de la loi organisant le secteur et la révision de la grille salariale.

Selon un communiqué de l’ARP, Mohamed Ennaceur a indiqué que la conjoncture actuelle dans le pays nécessite une conjugaison des efforts et une solidarité entre les différentes parties, soulignant par la même occasion l’impératif de respecter la loi et les engagements entre les parties intervenantes.

A noter que des enseignants universitaires ont observé, mercredi 21 courant, un sit-in à l’appel de la Fédération générale de l’enseignement supérieur, devant le siège de l’ARP, parallèlement à la grève générale observée les 20 et 21 février pour appeler à satisfaire leurs revendications.

En marge de ce mouvement de protestation, Boujarra a appelé, dans une déclaration à la presse, à lutter contre les infractions aux textes juridiques organisant le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n’a pas honoré ses engagements quant à l’application de plusieurs points d’un accord convenu entre les deux parties visant l’amélioration de la situation des universitaires, regrette Boujarra.

D’autre formes de militantisme sont prévues en cas de non satisfaction des revendications, a averti Boujarra.