Il est impÃ©ratif de mettre Ã  niveau l’industrie tunisienne

Le représentant de l’organisation des Nations unies pour le développement industriel, Rafik Fekih, a appelé le gouvernement à mettre en place une nouvelle vision développée pour impulser le plan de mise à niveau de l’industrie, au moment ou la Tunisie vise l’adhésion de 7 mille entreprises à ce programme à l’horizon de 2020.

Fekih a indiqué, lors d’un atelier de travail organisé aujourd’hui à Tunis, par le ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises en partenariat avec l’organisation, que “le système économique mondial connait, au cours de ces dernières années, des mutations profondes qui ont développé d’une manière rapide les méthodes d’organisation et de gestion”.

La Tunisie a démarré la mise en oeuvre du programme de mise à niveau de l’industrie depuis l’année 1995. 6679 entreprises ont, jusqu’au mois d’octobre 2017, adhéré à ce programme. Pour ce qui est des dossiers approuvés, le nombre a atteint 5841 d’un montant global estimé à 10,4 Millions de dinars.

Le directeur général du programme, Riadh Soussi, a souligné que le ministère de l’industrie oeuvre en collaboration avec plusieurs parties intervenantes, en vue de renforcer le rôle de ce programme particulièrement dans le domaine de développement de la compétitivité à travers la promotion de l’innovation.

Il a précisé que la réalisation des objectifs escomptés nécessite l’intensification des investissements pour réaliser une intégration plus grande dans le circuit économique et permettre aux entreprises de faire face aux défis imposés par les mutations rapides que connaissent les moyens et méthodes de production à l’échelle internationale.

Il a affirmé que le ministère oeuvre à atteindre 200 nouveaux adhérents chaque année dans le secteur de l’industrie et des services tout en incitant les entreprises à bénéficier du mécanisme des investissements technologqiues à priorité pour atteindre 10 mille dossiers approuvés à l’horizon de 2020.