En dépit du grand afflux des visiteurs de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2017) dont le nombre aurait atteint 200.000, certains exposants et agriculteurs estiment que cette édition s’est caractérisée par plusieurs déficiences au niveau de l’organisation.

Le directeur commercial de l’Office des terres domaniales (OTD), Ezzeddine Louati, considère que nonobstant l’augmentation du nombre de visiteurs par rapport aux éditions précédentes, celle de 2017 a pâti de plusieurs insuffisances au plan de l’organisation dont la non fixation de jours précis pour les rencontres entre les exposants, les professionnels et les investisseurs dans le secteur agricole et l’ouverture de la foire au public les jours restants.

Il a souligne que l’objectif principal de la participation de l’OTD était de présenter aux professionnels et aux investisseurs locaux et étrangers ses produits, tels que l’huile d’olive (60 mille hectares de terres domaniales productrices d’olives), les céréales, les fruits, les légumes et les œufs ainsi que ses capacités techniques de valorisation de ces produits qui intéressent le citoyen en premier lieu.

Même reproche pour Noureddine Zahi, un apiculteur du gouvernorat de Médenine lequel a relevé que les organisateurs de cette édition du SIAMAP auraient dû partager les journées de l’exposition entre celles consacrées aux professionnels et aux investisseurs dans le secteur agricole et celles réservées à l’accueil des visiteurs, soit pour la dégustation des produits agricoles ou leur acquisition.

Mouna Dridi, directrice commerciale de l’une des variétés des produits cosmétiques naturels, abonde dans le même sens et souligne un certain nombre de carences dont l’absence de dépliants destinés aux visiteurs pour préciser les lieux d’exposition selon chaque activité, notamment face à la large superficie de la foire (21.000 mètres carrés), outre la cherté des espaces d’exposition (5.000 dinars), sans prendre en considération les propriétaires des petites entreprises.

En revanche, l’un des exposants de produits halieutiques Ala Toumi a estimé que le prix de la location des stands à la foire “est acceptable” et est incomparable àvec celui des espaces dans les foires internationales, mais regrette la faiblesse de l’afflux des professionnels et des investisseurs agricoles tant tunisiens qu’étrangers en comparaison avec les éditions précédentes.

Pour sa part, le représentant du ministère turc de l’Agriculture et de la Richesse halieutique, Ahmed Turki, s’est dit surpris par l’engouement qu’il a qualifié de “‘remarquable” pour les produits agricoles turcs s’agissant des équipements agricoles et des différents produits, surtout que c’est la première fois que la Turquie participe à ce Salon agricole, soulignant que son département participera dorénavant aux futures foires qui se tiendront en Tunisie.

Mohamed Ali Ouachtati, directeur exécutif dans la Société tuniso-hollandaise de production de poivrons doux, et Achraf Ben Slimane, ingénieur principal au Groupement interprofessionnel des produits de la pêche (GIPP) estiment remarquable l’afflux des visiteurs du SIAMAP 2017 pour l’acquisition des produits agricoles ainsi que la bonne organisation tout au long de la durée du Salon.

Le président de l’UTAP (Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche), Abdelmajid Zar, a affirmé que cette édition est remarquable à tous les plans et répond aux différents critères selon l’avis des visiteurs et des exposants tunisiens et étrangers, sachant qu’elle a drainé des délégations venues de 60 pays. Et d’ajouter, dans ce contexte, que le SIAMAP 2017 s’est distingué par des techniques d’exposition largement supérieures à celles de certains Salons étrangers.

Concernant la non fixation de journées consacrées uniquement à la visite des professionnels et des investisseurs du Salon, Zar a déclaré qu’il était programmé de séparer entre la visite des professionnels et des consommateurs, sauf que face au grand nombre de visiteurs il n’a pas été possible d’exécuter le programme prévu.

Ines Nagara, membre du bureau exécutif de l’UTAP et présidente du SIAMAP 2017, a fait savoir que parmi les principales carences de cette édition, la faiblesse des participations étrangères, à l’instar de celle de la France surtout qu’elle est un partenaire de l’organisation agricole, outre l’absence de coordination entre les différents exposants tunisiens, la présence de spectacles folkloriques et l’exposition de produits non agricoles.

Elle a également évoqué d’autres insuffisances qu’elle a qualifiées de secondaires, tels que l’absence de climatiseurs et le manque de propreté dans le stand du producteur au consommateur.

La 13ème édition du SIAMAP, organisée par l’UTAP du 31 octobre au 5 novembre au parc des expositions du Kram, a enregistré plus de plus de 500 exposants de 36 pays.