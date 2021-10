Le projet de la Décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale (DNUAF) pour la période 2019-2028 a été officiellement lancé, vendredi 29 octobre 2021 à Tunis, par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza.

Adoptée le 20 décembre 2017 par l’Assemblée générale des Nations unies, la DNUAF encourage tous les Etats membres à développer et mettre en œuvre des politiques publiques de développement de l’agriculture familiale, laquelle englobe toutes les activités agricoles reposant sur la famille.

Elle a pour objectif d’éradiquer la faim et la pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence. Elle vise également, à optimiser la gestion des ressources naturelles, à préserver l’environnement et à promouvoir le développement durable.

En Tunisie, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a été désignée par l’Assemblée générale des Nations unies pour piloter la mobilisation nationale autour de la DNUAF.

Un comité de pilotage chargé d’appuyer l’UTAP dans la mise en œuvre de ce projet a déjà été mis en place, a indiqué Noureddine Nasr, expert auprès de l’organisation agricole, lors de l’atelier du lancement de la DNUAF, tenu en marge du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (Siamap).

Selon lui, ce comité rassemblera les représentants des différents ministères concernés afin d’assurer, notamment, le suivi de la préparation et de la validation d’un plan d’action national.

Une coalition nationale des agricultrices et agriculteurs familiaux regroupant les organisations de la société civile impliquées dans la promotion et la défense de l’agriculture familiale sera également mise en place, a-t-il dit, dans l’objectif d’initier un dialogue et d’impulser des politiques favorables à ce type d’agriculture.

Le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Abderahmane Makki a souligné, dans ce contexte, que son organisation apportera son appui à la mise en œuvre du plan national de promotion de l’agriculture familiale.

” En Tunisie, 75% des exploitations agricoles disposent d’une superficie de moins de 10 hectares et représentent 30% du capital foncier agricole “, a indiqué de son coté, le ministre de l’Agriculture, soulignant que ces chiffres illustrent le rôle important que joue l’agriculture familiale dans la garantie de la sécurité alimentaire nationale.

Néanmoins, cette agriculture est confrontée encore, à certains obstacles liés notamment, à la pauvreté et à la précarité sociale, a-t-il noté, évoquant des difficultés structurelles comme l’exclusion des petits exploitations familiales du système agricole.

A cela s’ajoutent, selon le président de l’UTAP, Abdelmajid Zaar, des problèmes relatifs au manque d’accès aux intrants, semences et équipements de production, ce qui explique, la faible productivité des petites exploitants familiaux qui représentent pourtant, 80% des producteurs agricoles en Tunisie.

Dans le monde, plus de 90% des plus de 600 millions d’exploitations agricoles sont gérées par un individu ou une famille et reposent essentiellement, sur la main-d’œuvre familiale, selon les chiffres de la FAO.

Ces exploitations occupent environ 70 à 80% des terres agricoles et produisent plus de 80% de la nourriture mondiale.