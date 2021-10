Le 13ème congrès de l’Union des apiculteurs arabes, qui se tiendra du 27 au 30 octobre à Tunis, verra la participation de près de 500 apiculteurs dont 200 participants venant de 20 pays arabes, selon les données communiquées par le secrétaire général de la Fédération nationale des apiculteurs, Walid Nagara.

Il a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi 7 octobre 2021, que cette rencontre offre l’occasion à 30 apiculteurs d’exposer leurs produits et des moyens de production.

La Tunisie devrait saisir l’occasion pour mettre sur la table de discussion l’idée de créer un centre de recherche dans le domaine de l’apiculture.

En 2020, la Tunisie a produit près de 2 800 tonnes de miel, grâce aux efforts de près de 13 mille apiculteurs et à l’installation de 220 000 ruches.

L’Union des apiculteurs arabes tiendra son 13ème congrès en marge du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP-2021), prévu du 26 au 31 octobre 2021 au parc des Expositions du Kram.

Cette nouvelle édition est placée sous le signe ” l’abeille est la solution ” pour plusieurs raisons notamment l’équilibre environnemental assuré par l’abeille et la lutte contre le changement climatique.

D’après la même source, l’objectif principal du congrès de l’Union des apiculteurs arabes est d’œuvrer pour créer un centre spécialisé dans la recherche scientifique dans le domaine de l’apiculture en Tunisie.

Le congrès sera meublé par des conférences et des workshops permettant d’échanger les expériences dans le domaine de l’apiculture à l’échelle nationale et internationale et de faire connaitre les nouvelles méthodes de production.

Il convient de signaler qu’aucune information ne s’est infiltrée suffisamment à l’échelle arabe sur la production du miel et l’apiculture, sachant que l’Union des apiculteurs arabes, fondée en 1994, est une entité professionnelle scientifique dont le siège permanent s’est installé en Egypte. Elle est également placée sous la tutelle de la FAO et regroupe la plupart des pays arabes.

L’Union des apiculteurs arabes œuvre à promouvoir la profession de l’apiculture, à la développer et à hisser son niveau à l’échelle arabe, mais aussi à suivre les nouveautés et les résultats des recherches concernant l’apiculture et les préparer sous forme de publications scientifiques dédiées aux membres de l’Union.

Elle se charge également de renforcer la recherche scientifique dans le domaine de l’apiculture et d’accentuer la coopération avec les instances spécialisées en matière de certification et de normalisation des produits apicoles outre la facilitation de l’échange commerciale des produits apicoles entre les pays arabes.

Cette entité s’emploie aussi à détecter contre les maladies parasitaires des abeilles hébergées dans les pays arabes et à adopter les conseils et les procédures efficaces pour la lutte contre leur propagation, mais aussi à contribuer à la réalisation des projets d’investissement pour la production des outils et des moyens nécessaires pour l’apiculture.