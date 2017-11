Bourse de Tunis : Les actionnaires de Tawasol Group Holding visitent 3 sites exceptionnels

Le 01 novembre 2017, une dizaine d’actionnaires du Groupe et des intermédiaires en

Bourse ont participé à la première « Tournée des actionnaires » mise en place par TGH

comprenant la visite de 3 sites exceptionnels : Le projet Immobilier de Jnaynet

Montfleury, les Travaux du Gaz et l’usine d’aluminium PALMA.

L’expérience repose sur une exploration terrain de ces projets afin de proposer un

nouveau regard sur le groupe, la possibilité de découvrir et de faire découvrir ses

réalisations et ses grands projets.

Cette tournée a démarré avec la visite du chantier du projet immobilier « Jnaynet

Montfleury » qui s’étend sur 9 hectares et dont le plan d’aménagement prévoit un

développement à usages multiples (habitation, commerce, administration, auxiliaires de

santé, protection civile, etc.)

Le développement de ce projet qui compte près de 1400 logements, constituant un

quartier clôturé par lot avec des commodités administratives et commerciales, a débuté

en mai 2016 par la construction de six immeubles offrant 186 logements économiques

améliorés du type S+1, S+2 et S+3. Le stade actuel d’achèvement des travaux est

d’environ 70% avec une remise des clés planifiée pour le troisième trimestre 2018.

Le projet est agrée dans le cadre du programme de l’Etat su premier logement « Al

Masken El Awel »

La tournée s’est poursuivie avec la visite du projet « Pipeline Gaz » conduit par la

société Retel.

La société Retel, l’entreprise INFRA du groupe Tawasol, signe en 2016 deux marchés

GAZODUC avec la STEG, le premier portant sur l’alimentation de sa centrale électrique

de Mornaguia et le « Départ Réseau de Transport Gaz Tunis Béja », le second porte sur

le GAZODUC Tunis- Mornaguia –Mabtouh.

Les marchés susvisés s’étendent sur 88 Kms de Pipeline 24’’ réalisés à concurrence de

80% et attendus à être achevés le premier trimestre 2018.

L’année 2017, sera clôturée par des réalisations cumulées sur les deux marchés de

l’ordre de 60 millions de dinars et une livraison de point de raccordement de la centrale

électrique de MORNAGUIA.

A l’issue de ce projet, Retel se confirme dans sa position de constructeur GAZODUC

de référence avec un actif d’investissement matériel et humain lui permettant le

développement de ce marché local et à l’export.

La tournée s’achève avec la visite de l’usine UTS-PALMA, société d’extrusion

d’aluminium.

Ayant intégré le groupe en 2016, Palma opérant dans le secteur d’extrusion et de laquage

d’aluminium, ne cesse de consolider sa position sur le marché, en passant d’un CA de

12.5 mdt réalisé au 31/12/2013 à 28 mdt au 31/12/2016.

En 2016, UTS, « Unité De Traitement de Surface », une société du groupe opérant dans

le traitement des surfaces d’aluminium et effet Bois, fusionne par absorption avec

Palma, pour donner le jour à UTS-Palma.

L’année 2017, représente l’année de couronnement des efforts des équipes d’UTS-

¨Palma pour la stabilisation et le perfectionnement industriel et s’attend à un Chiffre

d’Affaire Hors Taxe de 38 mdt dont 18 mdt réalisé au 30/06/2017.

Le groupe Tawasol, opérant aujourd’hui dans plusieurs secteurs d’activités en Tunisie

et à l’international (Algérie et en République Démocratique de Congo) lance avec cette

première Tournée, une série de visites qui se tiendront dans les mois à venir et couvrant

les autres secteurs d’activités où intervient le Groupe Tawasol et notamment la centrale

enrobée, le projet VDR, les projets Telecom (projets FTTX), Projet Immobilier THS

« Ma Villa 38 » et Lotissement Ennasr « Jnaynet El Manar ».