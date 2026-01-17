La société Tawasol Group Holding a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2025.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires global du Groupe s’est établi à 30,56 MD, contre 16,34 MD au quatrième trimestre 2024, enregistrant ainsi une progression très significative de 87,01 %.

Cette forte croissance traduit une accélération marquée de l’activité en fin d’exercice, portée principalement par la dynamique du marché local.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires global a atteint 90,85 MD, contre 72,15 MD en 2024, soit une croissance annuelle de près de 25,9 %. Cette évolution positive reflète une trajectoire de croissance soutenue et structurelle, résultant à la fois de l’augmentation du volume d’activité et de la montée en régime de plusieurs projets opérationnels.

La progression du chiffre d’affaires local demeure le principal moteur de cette performance, tandis que l’activité export contribue de manière plus modérée mais reste en amélioration sur une base annuelle. Le quatrième trimestre 2025 a ainsi joué un rôle déterminant dans la consolidation de la performance annuelle du Groupe.

PRODUCTION

Au quatrième trimestre 2025, la production globale du Groupe affiche une progression très significative par rapport à la même période de 2024. Elle atteint 30,1 MD, contre 15,9 MD au 4ème trimestre 2024, soit une hausse de 89,13 %. Cette performance traduit une nette accélération de l’activité en fin d’exercice, portée principalement par la reprise des projets opérationnels et la montée en charge du pôle services et infrastructures.

Sur l’ensemble de l’année, la production cumulée au 31 décembre 2025 s’établit à 89,96 MD, en augmentation de 27,28 % par rapport à 2024 (70,68 MD).

INVESTISSEMENTS

Le Groupe TGH poursuit sa politique d’investissement entre 2024 et 2025 à travers l’ensemble de ses filiales, avec pour objectif principal le renforcement des capacités opérationnelles et la préparation de la croissance future.

L’effort d’investissement a été ciblé sur les filiales et métiers clés, en cohérence avec leurs priorités opérationnelles et leurs cycles d’activité respectifs, traduisant une approche maîtrisée et orientée vers la création de valeur.

Dans ce cadre, le pôle Services et Infrastructures a concentré une part significative des investissements, principalement dédiés au renforcement des moyens techniques et opérationnels, à travers l’acquisition et la mise à niveau d’équipements nécessaires à la bonne exécution des projets en cours et à l’accompagnement de la montée en charge de l’activité.

Sur l’exercice 2025, le Groupe TGH a réalisé un investissement global de l’ordre de 4,76 MD, contre 5,00 MD en 2024.

ENDETTEMENTS

Au 31/12/2025, l’endettement du Groupe s’établit à 40,19 MD, quasi stable par rapport à 40,42 MD à fin 2024 (- 0,56%).

La structure de la dette est marquée par une baisse significative de l’endettement à court terme (-29,97 %), compensée par une hausse de la dette à moyen et long terme (+39,57 %). Cette évolution reflète une volonté d’allonger la durée de la dette afin de réduire la pression sur la trésorerie à court terme et de mieux financer les besoins d’investissement et de développement du Groupe.