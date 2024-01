Dans la même lignée de sa présentation lors de la dernière Assemblée Générale Ordinaire, Tawasol Group termine l’année 2023 avec un CA total de 77 MDT et renoue en consolidé avec des résultats bénéficiaires.

Sur le 4ème Trimestre TGH, se renforce et se développe tous azimuts à l’international et l’année 2023 a été marquée par une amélioration des marges opérationnelles et une réduction des engagements bancaires.

La baisse du Total Chiffre d’affaires par rapport à 2022 est dû essentiellement aux décalages dans l’exécution des projets du Pôle infrastructure. Toutefois, l’année 2024 est entamée avec une stratégie commerciale claire et cohérente pour la réalisation des objectifs financiers et la poursuite de résultats bénéficiaires.

1. Le pôle réseau de télécommunication

Le pôle a terminé le 4ème trimestre 2023 avec une baisse cumulée au 31/12/2023 de la

production de 6% par rapport au 31/12/2022.

Maintien du niveau de l’EBITDA en valeur et une Amélioration de la marge.

Transfert de l’activité fibre optique local assuré par Retel service au niveau de Hayatcom. La

baisse du marché local s’explique principalement par la baisse des commandes du client

orange associée aux difficultés de l’acquisition des sites en raison des oppositions qui

deviennent de plus en plus nombreuses, ce qui a eu un impact négatif sur le nombre de sites construits.

L’obtention d’un nouveau projet de maintenance des infrastructures télécoms couvrant la

région de Bakongo en RDC ainsi qu’une nouvelle affaire de maintenance également, de tous les data center de la capitale Kinshasa (12 au total).

*Les chiffres de 2023 comprennent les ajustements en comparatif par rapport à 2022 suite à l’intégration de la société Retel Service dans les activité de la société Hayatcom Tunisie.

2. Le pôle infrastructure

Un Total Chiffre d’affaire au 31/12/2023 en régression de 25% par rapport à 2022.

RETEL , s’est engagée dans une stratégie de diversification de ses donneurs d’ordres et a

poursuivi sa conquête du continent avec des projets à haute valeur qui auront un impact

significatif sur le chiffre d’affaires de l’année 2024.

‐ En date du 17 Octobre 2023, la société RETEL a reçu l’ordre de service de démarrage des

travaux et remise du site au Bénin ayant pour objet les travaux de construction d’un

système d’épuration des eaux usées domestiques à Ganvié avec l’AGENCE

NATIONALE DES PATRIMOINES TOURISTIQUES pour l’équivalent de 115 MDT.

‐ Notification d’attribution du marché en date du 15 décembre 2023 au TOGO qui est

relatif aux travaux d’aménagement et de construction du bassin de rétention, d’ouvrages

d’amenée des eaux avec Le MINISTERE DE L’URBANISME DE L’HABITAT ET DE

LA REFORME FONCIERE pour un montant total 1 997 547,144 Franc CFA , soit un

montant équivalant à 10,400 MDT.

‐ Signature du contrat et obtention de l’ordre de service du marché en date du 28

Novembre 2023 avec L’Office National de l’Eau Et de L’Assainissement « ONEA » à

Burkina Faso qui a pour objet la réalisation de la production du refoulement, du stockage

et des réseaux primaires du système d’approvisionnement en eau potable Multi-Localités

de Kouka-Ouest dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins pour un

montant total de 1 258 922 970 Franc CFA, soit un montant équivalant 6,550 MDT.

‐ Notification d’attribution du marché en date du 25 décembre 2023 avec la STEG en

consortium avec le groupement BI pour la fourniture et la construction du gazoduc et

ses ouvrages annexes destinés à l’alimentation en gaz naturel de la commune de Kébili

pour un montant du marché en dinars de 13,591 MDT et une partie en EURO s’élevant à

11 233 mille Euro.

3. Le pôle Industrie

Le pôle est composé par la Société UTS-PALMA et opère dans le secteur d’extrusion de

profilé d’aluminium.

En dépit de la Baisse du Chiffre d’affaires de 25% au 31/12/2023 comparativement à 2022,

UTS PALMA a opté sur la consolidant de sa part de marché et à favoriser son développement par l’élargissement de sa gamme de produits à hautes valeurs ajoutées afin de faire face à des défis appréciables.

4. Le pôle Immobilier

Le pôle est composé par la participation de la Holding TGH dans trois sociétés :

‐ La Société Jnaynet Montfleury détenue à 69,62%, comprend le Projet résidentiel de Jnaynet Montfleury. C’est un projet de construction de 1200 appartements en plusieurs Lots. Le premier LOT, composé de 184 appartements, est achevé et commercialisé à 97%.

‐ La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d’un Terrain en

propriété à Enassr.

‐ La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra. Le projet est achevé et commercialisé à 95%.

Au cœur de plusieurs des plus grands projets, les réflexions ont été entamé pour voir la possibilité de commencer la construction ou bien de céder les lots de terrain sur le projet Montfleury et Jnaynet el Manar et tirer profit de la plus-value latente.