La société Tawasol Group Holding a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2022. Au vue de l’évolution des activités qui sont en ligne avec le budget, TGH maintient ses objectifs de fin d’année sur un chiffre d’affaire global prévisionnel de + de 90 millions de dinars.

Réception des « Pipe en Acier » projet Steg-Gazoduc pour Retel au Port de Bizerte ce qui aura un impact sur la production et le chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2022.

TGH entend poursuivre sa transformation dans le temps par l’opération annoncée de SpinOut pour permettre à la Société Hayatcom de suivre son développement à l’international. Le dossier avance avec l’intermédiaire en Bourse chargé de la préparation du prospectus.

Le chiffre d’affaires global du groupe s’établit à 22.184 mDT pour le 3ème trimestre 2022 contre 20.465 mDT en 2021, soit une amélioration de 8,4%. Globalement, TGH a rattrapé l’écart de son chiffre par rapport à l’année 2021 pour atteindre un chiffre d’affaires global de 62.216 mDT.

L’endettement global s’est amélioré pour atteindre les niveaux de 46.951 mDT au 3ème trimestre 2022 contre 60.148 mDT au 31 décembre 2021.

1. Le pôle réseau de télécommunication

Le pôle est composé par deux sociétés Haytcom et Retel Service. La société Retel service opère uniquement sur le métier de la fibre optique et seulement sur le marché national.

Une croissance de 26,7% avec un volume de chiffre d’affaires de 15.120 mDT contre 11.922 mDT comparativement à la même période.

Hayatcom Tunisie ( Activité locale) :Les projets construction des sites GSM

Pour le 3éme semestre 2022, une meilleure rentabilité et un meilleur taux d’EBITDA par rapport au premier semestre et ceci grâce aux 2 nouveaux contrats ( depuis mai/juin 2022) avec Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie.

Retel Services ( Activité locale) : Activité Fibre Optique

Amélioration des Prix des prestations avec Ooredoo avec une nette amélioration des prix de ventes et de la rentabilité correspondante.

Haytcom Tunisie ( Activité Internationale)

Au 30 septembre un chiffre d’affaire global de 13746 avec un EBITDA de 1968 orienté principalement en RDC et en Ethiopie.

L’activité en Ethiopie est en pleine expansion et demande une levée de fonds, Hayatcom est entrain de faire pression pour opérer son Spin-Out afin de pouvoir aisément financer son développement à l’international.

2. Le pôle infrastructure

Réception des « Pipe en Acier » projet Steg-Gazoduc pour Retel au Port de Bizerte d’une valeur de 8 M$ (pipe diamètre 12 et 20 pouces) pour le compte des deux projets encours « Gazoduc Bizerte Mabtouh et les communes avoisinantes » et « gazoduc Béja-Dahmeni ».

Cette livraison permettrai le démarrage des projets en force et aura un impact significatif le chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2022. ( 75% de la commande sera facturé à la livraison (avec une marge) et le reste avec l’avancement des exécutions des travaux)

Sur le trimestre le pôle a réalisé un chiffre d’affaire de 2.951 mTND contre 4.011 mTND sur la même période soit une régression de 26 ,4%.

3. Le pôle Industrie

Le pôle est composé par la Société UTS-PALMA et opère dans le secteur d’extrusion de profilé d’aluminium.

UTS‐Palma se déploie d’une manière fondée dans son marché en adaptation aux exigences de la clientèle.

Sur le trimestre, l’entreprise a maintenu son rythme de croissance par rapport au même semestre 2021 avec une progression de 21,2%.

4. Le pôle Immobilier

Le pôle est composé par la participation de la Holding TGH dans trois sociétés :

‐ La Société Jnaynet Montfleury détenue à 69,62%, comprend le Projet résidentiel de Jnaynet Montfleury. C’est un projet de construction de 1200 appartements en plusieurs Lots. Le premier LOT, composé de 184 appartements, est achevé et commercialisé à 97%.

‐ La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d’un Terrain en

propriété à Enassr.

‐ La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra. Le projet est achevé et commercialisé à 95%.

La baisse des ventes de l’immobilier s’explique par le fait qu’en 2021, le pôle a finalisé les ventes des deux projets Jupiter Immobilier et Jnaynet montfleury et demeure en phase de transition en attendant le lancement de la deuxième phase de construction du projet Jnaynet Montfleury.

Sur le Projet Jnaynet El Manar mais joue la prudence afin d’absorber l’inflation sur le 1er semestre.

Le pôle est en négociation avec plusieurs opérateurs immobiliers de référence pour la création d’une zone Commerciale en Smart City.