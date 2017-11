Tunisie : L’économie sociale et solidaire, une solution pour sortir de la crise?

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Abdelkarim Jerad, a souligné jeudi que l’économie sociale et solidaire (ESS) peut contribuer à surmonter la crise économique et sociale qui étrangle le pays.

Intervenant lors d’une rencontre organisée à Gabès sur “la promotion de l’économie sociale et solidaire” avec la participation des unions régionales de travail de Gabès et Kébili, Jerad a précisé que la centrale syndicale avait présenté une initiative législative relative à ce modèle d’économie. Il a rappelé par la même occasion que plusieurs pays ont réussi l’expérience visant l’instauration de l’ESS qui a permis une contribution de 10% du produit intérieur brut PIB.

Selon Lotfi Ben Issa, coordinateur de l’initiative législative de l’UGTT, l’économie sociale et solidaire se base sur des principes portant notamment sur l’indépendance envers l’autorité politique, la liberté d’adhésion, l’égalité entre les personnes sans tenir compte du taux de contribution au capital de la société.

Ce modèle d’économie se base sur l’investissement de la plus grande part des bénéfices à des fins permettant de garantir la pérennité de la société, développer ses activités et créer des opportunités d’emploi, a ajouté la même source.

L’UGTT avait présenté un projet de loi au gouvernement en se basant sur 4 axes à savoir la présentation de ce secteur, ses objectifs, la détermination de ses composantes et sa structuration en plus de la création des mécanismes pour financement, a fait remarquer Ben Issa.

Pour sa part, Slah Ben Hamed, secrétaire général de l’URT de Gabès a mis en relief l’expérience réussie de la région en matière d’économie sociale et solidaire qui, a-t-il estimé peut former une plateforme idoine pour développer l’ESS et aider à lutter contre le phénomène du chômage.