Un appel à candidatures pour sélectionner 15 porteurs de projets qui bénéficieront d’un programme d’incubation de 6 mois, à partir du 1er juin 2021, a été lancé, jeudi 1er avril 2021, par l’incubateur de projets du Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire “Lab’ess”.

Les initiateurs d’innovations sociales intéressés peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn jusqu’au 2 mai 2021.

Le programme d’incubation de Lab’ess permet de booster les projets à travers de l’accompagnement et du financement des projets ayant un impact positif sur la société. Le cursus d’incubation s’adresse aux porteurs de projets qui proposent des solutions innovantes et apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux. Il peut s’agir d’une entreprise sociale en cours de création ou créée.

Le Lab’ess propose un programme d’incubation complet pour accompagner les candidats dans l’aventure entrepreneuriale à finalité sociale. Ce programme de formation inclut un bootcamp (camp d’entraînement), des workshops adaptés aux besoins des incubés, des outils clé en main, en présence d’experts et d’entrepreneurs pairs.

Il prévoit, par ailleurs, un accompagnement individuel et personnalisé, (un rendez-vous par mois minimum) par des coachs spécialisés, un accompagnement post-incubation ainsi qu’ une bourse pour la mobilité.

Il permet aussi une mise en réseau avec des partenaires complémentaires tels que des experts, des entrepreneurs, des organismes de financement à travers une série d’événements de networking multi-formats et un lien privilégié avec le réseau Chabaka.tn.

Ce programme garantit également un hébergement avec un espace de travail collaboratif et bienveillant dédié aux futurs entrepreneurs incluant des moyens humains, logistiques et documentaires, avec une domiciliation possible ainsi que l’accès à un réseau international permettant la participation à des salons internationaux, au réseau africain Afric’innov, et mondial avec le GROUPE SOS Pulse.

Il permet en outre, un financement allant jusqu’à 15 000 dinars et une présélection au prix de l’Entrepreneur Social de Lab’ess et l’UBCI.

Le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ess) vise à contribuer activement au développement durable des acteurs de l’innovation sociale pour répondre efficacement aux besoins socio-économiques du pays.

La mission du Lab’ess est double. D’une part, il forme, met en avant et accompagne les entrepreneurs sociaux et organisations de la société civile tunisiennes. D’autre part, il a un rôle de facilitateur puisqu’il fait en sorte de connecter les différents acteurs (société- civile, Etat et secteur privé) afin de créer des synergies favorables au développement de l’économie sociale et solidaire en Tunisie.

Association tunisienne créée en 2012 par un collectif d’associations et le GROUPE SOS, le Lab’ess a formé plus de 1700 associations et a permis l’émergence et le développement de 70 projets d’entreprises sociales. Le Lab’ess a organisé plus de 140 événements autour de l’économie sociale et solidaire réunissant plus de 6000 participants. L’incubateur est également membre du réseau international GROUPE SOS Pulse, de la plateforme Chabaka.tn et du réseau Afric’innov.