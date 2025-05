Plus de trois mille participants sont attendus au Forum de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’Innovation Sociale qui se tiendra à la Cité de la Culture de Tunis du 26 au 28 mai 2025, dans le cadre de l’Année Internationale des Coopératives.

Placé sous le thème “Le rôle de l’ESS dans la promotion de la justice sociale”, ce Forum réunira représentants gouvernementaux, acteurs économiques, organisations internationales et jeunes entrepreneurs pour échanger sur les solutions concrètes offertes par l’ESS face aux défis sociaux, économiques et environnementaux actuels.

Ce forum, co-organisé par le Ministère de l’Économie et de la Planification, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Délégation de l’Union Européenne (UE), vise à renforcer l’écosystème ESS en Tunisie et à promouvoir son rôle comme levier d’une transition juste et inclusive.

Selon le site web de l’OIT, les discussions porteront notamment sur l’autonomisation des jeunes, l’innovation sociale et les mécanismes de financement durables, avec un focus sur les résultats du projet JEUN’ESS. Lancé il y a cinq ans, ce programme a permis la création de plus de 3600 emplois, avec une forte participation féminine (56%) et l’intégration de personnes en situation de handicap (6,5%), particulièrement dans les gouvernorats prioritaires comme Sidi Bouzid, Kasserine et Kairouan.

Le programme comprend des panels de haut niveau, des sessions techniques, des ateliers thématiques et un Village ESS mettant en avant les innovations et savoir-faire locaux. Ce forum ambitionne également de jeter les bases d’une Stratégie Nationale ESS 2035, alignée sur les agendas internationaux tels que l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris.

Malgré l’existence d’un cadre juridique favorable depuis la loi n°2020-30, la mise en œuvre effective de l’ESS en Tunisie reste encore incomplète, faisant de cet événement une opportunité clé pour fédérer les efforts des pouvoirs publics, de la société civile et des opérateurs économiques.