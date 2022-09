Le directeur régional de l’emploi et de la formation au Projet d’appui à la jeunesse tunisienne à travers l’entreprenariat social et solidaire (PAJESS) à l’Ariana, Tarek Mahjoub, indique que le programme a permis la création de 11 projets dans la région ayant bénéficié de lignes de financement, en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT) et le Duché du Luxembourg.

Ces projets concernent les domaines de l’agriculture, des services et des nouvelles technologies de l’information et constituent des ” succès stories “, estime Mahjoub dans une déclaration à la TAP, en marge d’une journée nationale sur l’économie sociale et solidaire tenue samedi à la Maison des Jeunes à l’Ariana, le 24 courant.

Pour sa part, le président de la Chambre économique d’El-Menzah, Mohamed Aziz Ben Thabet, a souligné, à cette occasion, que l’économie sociale et solidaire constitue le thème national de l’activité de la Chambre pour l’année 2022, notant que la manifestation organisée par la Chambre en partenariat avec la direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi de l’Ariana, a été consacrée à l’introduction de la loi n° 30 de 2020 portant organisation de ce type d’économie.

Pour rappel, l’économie sociale et solidaire représente une importante source de développement dans le monde, avec 10% du produit intérieur brut en France et environ 20% du produit intérieur brut au Canada, son apport en Tunisie demeure cependant très limité, ne représentant que 0,1% du produit intérieur brut du pays.