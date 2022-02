Les candidatures pour le programme ” JEUN-ESS ” pour l’obtention de financement de projets d’économie sociale et solidaire seront ouvertes aux jeunes au mois d’avril prochain, a indiqué le coordonnateur national du programme, Youssef Fnira.

Lors de la réunion du comité régional d’appui au projet ” JEUN-ESS ” tenu à Gabès, il a été procédé à la présentation de ce programme destiné aux jeunes qui leur permet de bénéficier de financements, de formation et d’accompagnement.

La séance a également été l’occasion d’exposer le plan de travail au titre de l’année 2022, outre la remise d’attestations de participation à six entreprises actives dans le domaine d’économie sociale et solidaire ayant pris part au programme d’appui aux entreprises touchées par la Covid-19.

A noter que le projet ” JEUN-ESS ” (Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire et Création d’Emploi Décent pour la Jeunesse Tunisienne ) est un programme mis en oeuvre par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en partenariat avec le ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement et financé par l’Union Européenne.

Le projet, qui mobilise des fonds d’une valeur de 30 mille dinars, intervient dans 7 gouvernorats, à savoir Jendouba, Kef, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gabès et Kébili. Il vise notamment à améliorer les conditions de travail des personnes actives dans le secteur informel à travers leur intégration dans l’économie sociale et solidaire.