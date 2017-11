Manouba : Arfaoui et Moukhar donnent le coup d’envoi du programme de modernisation des routes dans les zones municipales

Mohamed Salah Arfaoui, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, et Riadh Mouakhar, ministre des Collectivités locales et de l’Environnement, ont donné, mercredi 1er novembre, dans les délégations de Tebourba et d’El Batan (gouvernorat de La Manouba), le coup d’envoi au “programme de modernisation des routes dans les zones municipales” et devant comprendre dans sa première tranche 72 municipalités pour un montant de 216.000 dinars, puis 120 municipalités en 2018 pour couvrir ainsi toutes les municipalités en 2019.

Les deux ministres ont inspecté, en compagnie du gouverneur de la région, des membres de l’ARP, des responsables du programme et de représentants de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) le démarrage des travaux de modernisation des routes de la municipalité de Tébourba qui se poursuivront pendant six mois. Ces travaux comprendront l’asphaltage de 12 km de routes, la mise en place de 127 points lumineux et la plantation de 270 arbres. Ils ont ensuite assisté au démarrage de la modernisation des routes dans la délégation d’El Batan où les interventions consisteront entre le bitumage de 4 km de routes, l’installation de 100 points lumineux et la plantation de 270 arbustes.

Arfaoui a indiqué que le projet national programmé sur trois ans s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie dans les villes et vise à aider les municipalités à faire face à la détérioration de l’état du réseau routier. Il a précisé, à ce titre, que 72 municipalités ont été choisies à raison de trois municipalités par gouvernorat et ce, après des concertations avec les autorités régionales. Ensuite un classement par taille des municipalités a eu lieu. Ainsi, les petites municipalités bénéficieront de un million de dinars (1 MDT), celles moyennes de 3 MDT et les grandes municipalités se verront octroyer un montant de 5 MDT, la part de chaque gouvernorat devra donc atteindre pour la première tranche du programme 9 MDT.

Ce projet qui sera réalisé par le ministère de l’équipement et dont l’exécution sera assurée par l’ARRU permettra de venir en aide aux municipalités dont les budgets sont insuffisants et qui ne disposent pas des ressources matérielles et humaines pour entretenir périodiquement le réseau routier, a affirmé le ministre des collectivités locales et de l’environnement. Et d’ajouter, dans ce contexte, que près de 670 km de routes creusées de nids de poules seront raccordées au réseau de l’éclairage public, outre le bitumage des trottoirs et la plantation d’arbres.

Lors de leur rencontre avec les habitants de la région et des représentants de la société civile des préoccupations desquels ils ont pris connaissance, les deux ministres ont mis l’accent sur la nécessité de suivre sur le terrain toutes les composantes du projet et de garantir sa continuation et le respect des normes techniques fixées dans le cahier des charges.

A rappeler que le programme du gouvernement de modernisation du réseau routier dans les zones municipales du gouvernorat de La Manouba, estimé à 9 MDT, concernera les municipalités de Douar Hicher (5 MDT) avec l’asphaltage de 17 km de routes, la pose de 100 points lumineux et la plantation de 20 arbres; de Tebourba (3 MDT) et celle d’El Batan (1 MDT).