Tunisie-Santé : Journée de sensibilisation pour l’éradication de la poliomyélite dans le monde

Selon le président de la fondation Rotary pour l’Afrique du Nord, Ridha Souissi, “il n’existe actuellement aucun cas de poliomyélite en Tunisie”, ajoutant que cette maladie a été éradiquée dans le pays depuis 1994.

S’exprimant lors d’une journée de sensibilisation pour l’éradication de la poliomyélite dans le monde organisée, dimanche 29 octobre à Tunis, à l’initiative de Rotary Club /La Marsa, Souissi a indiqué qu’il reste encore deux pays endémiques pour la maladie qui sont l’Afghanistan et le Pakistan, pays dans lesquels 12 cas ont été enregistrés. L’objectif, a-t-il dit, est d’arriver à une disparition totale de la polio

Il a indiqué que Rotary fournit à la Tunisie des doses de vaccin polio, faisant remarquer que la polio est une maladie contagieuse qui touche surtout les enfants, et qui peut entraîner des paralysies très handicapantes, et parfois le décès.

Après avoir souligné l’importance de la sensibilisation à l’importance de la vaccination contre la polio, Dr. Souhail Alouini, président de la Commission de la santé et des affaires sociales à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la conscientisation de la population pour maintenir à zéro le nombre de cas de polio en Tunisie.

Il a, à cet égard, souligné l’importance de telles manifestations et du rôle de la société civile pour éradiquer cette maladie.

De son côté, Dr. Assia Ben Farhat, coordinatrice du Programme national de la vaccination à la direction des Soins de Santé de Base (DSSB) a fait remarquer que grâce à l’engagement de la population qui est consciente de la nécessité de la vaccination, la Tunisie a réussi à éradiquer la polio. On donne 4 doses de vaccin antipolio avant l’âge de 5 ans, et 3 autres doses de rappel en milieu scolaire, a-t-elle expliqué. La couverture vaccinale en Tunisie s’élève à près de 98%, a-t-elle dit.

Les campagnes de vaccination contre la polio ont permis de réduire le nombre des cas de polio dans le monde, a indiqué Mohammed Ghammem, coordinateur de la fondation Rotary pour l’Afrique du nord. Cette maladie touchait en 1988, 350 000 personnes dans le monde, a-t-il affirmé.

En marge de cette manifestation, près de 50 voitures de Rotariens ont parcouru l’itinéraire allant du Lac 1, passant par l’avenue Mahamed V à Tunis pour arriver à la Marsa. Cette manifestation est organisée en marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la polio, le 24 octobre courant.

Rotary International est une association qui rassemble des milliers de clubs à travers le monde. Elle œuvre pour faire progresser l’entente et la paix entre les peuples. Sa devise officielle est ” Servir d’abord ” (Service above Self).