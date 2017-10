PLF 2018 : Hausse de 4% des allocations sociales

Le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2018 prévoit, dans son volet social, une augmentation de 4% des allocations sociales au profit des familles démunies, sachant que, depuis 2015, cette aide sociale est passée de 120 dinars à 150 dinars pour chaque famille.

Le PLF a également consacré une enveloppe de 570 millions de dinars (MDT) pour la promotion des catégories à revenu limité.

Cette enveloppe permettra de venir en aide à ces familles à travers le versement d’une allocation de 150 dinars par mois au profit de 250 mille familles et d’une somme de 10 dinars par mois pour chaque enfant scolarisé (maximum 3 enfants par famille), outre la distribution d’aides à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire (4 MDT) et des événements religieux (31 MDT), en plus des aides conjoncturelles (1,4 MDT).

Le PLF 2018, prévoit de faire bénéficier 500 mille familles tunisiennes du fonds de garantie crédits logement pour les catégories à revenu variable, qui sera crée en 2018.

Le PLF comporte plusieurs mesures visant à impulser l’emploi pour réduire le taux de chômage qui s’élève à 15,3%, au cours du premier semestre 2017. Il s’agit, notamment, de développer le contrat de la dignité.

A noter qu’environ 18 mille jeunes ont bénéficié du contrat de la dignité (fin août 2017) qui profitera à 25 mille demandeurs d’emploi d’ici fin 2017.