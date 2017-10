Coopération militaire entre la Tunisie et la Belgique pour lutter contre le terrorisme

L’ambassadeur de Belgique à Tunis, Michel-Etienne Tilemans, a réaffirmé l’engagement de son pays à renforcer la coopération militaire avec la Tunisie et à continuer à lui apporter tout le soutien nécessaire en matière de formation des forces spéciales, d’échange d’expertises et de santé militaire.

” La Belgique appuie toute initiative visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région “, a-t-il affirmé lors de son entretien, vendredi, avec le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi.

” La sécurité de la Tunisie est celle de la Belgique “, a-t-il dit, mettant l’accent, à ce propos, sur le rôle de l’armée dans le renforcement des attributs de la paix et de la stabilité dans le pays.

La Belgique, a-t-il encore souligné, se tient prête à sensibiliser les pays membres du groupe 7+6 quant à la nécessité d’aider la Tunisie dans les domaines de la Défense et de la sécurité que ce soit au plan bilatéral et multilatéral, à l’échelle de l’Union européenne, ou encore à l’échelle de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN).

” A l’instar du projet de Rejim Maâtoug, les projets de développement dans les zones sahariennes offrent une nouvelle opportunité de croissance et permettent de fixer les habitants dans ces régions “, a, de son côté, souligné Abdelkarim Zbidi.

A ce propos, il a formé l’espoir de voir ces projets bénéficiés d’un appui national et international pour leur réalisation.

” La sécurisation des frontières tunisiennes représente, à la fois, une protection pour la Tunisie et la région maghrébine ainsi que pour l’Europe “, a-t-il tenu à préciser.

” Cela ne peut qu’adresser un message positif aux Belges et à l’opinion publique internationale et faire de la Tunisie une destination de prédilection pour les touristes et les investisseurs “, a-t-i souligné.

Tout en se félicitant de l’évolution de la coopération militaire dans plusieurs domaines, Zbidi a jugé indispensable d’identifier de nouveaux créneaux de coopération, de manière à contribuer à améliorer les capacités opérationnelles des forces armées en matière de lutte contre le crime organisé, le terrorisme et la contrebande.