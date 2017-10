Khaled Kaddour estime indispensable de développer un PPP durable dans les projets d’énergie renouvelable

“La Tunisie est appelée à développer un partenariat public-privé (PPP) durable pour réaliser des projets dans le domaine des énergies renouvelables”. C’est l’avis du ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour.

Il a ajouté, lors de son intervention à la 3ème édition de l’”Expo-conférence internationale ENERSOL 2017″ sur l’Energie Durable, organisée du 17 au 19 octobre 2017 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) à Tunis, que le développent des énergies renouvelables demeure aujourd’hui, une nécessité pour le pays en raison du déficit croissant de la balance énergétique qui a été multiplié par 7 entre 2010 et 2016 représentant désormais 45% de la demande énergétique.

Le ministre a souligné que cet événement se tient à un moment où la Tunisie s’apprête à entamer l’opérationnalisation du Fonds de Transition Energétique et à choisir le premier lot de projets de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables suite à l’instauration du nouveau cadre règlementaire en la matière.

Il a rappelé que la Tunisie s’est engagée à mettre en œuvre une stratégie de maîtrise de l’énergie dans ses deux composantes à savoir : l’utilisation rationnelle de l’énergie et le développement des énergies renouvelables pour faire face aux défis économiques et écologiques auxquels le système énergétique tunisien sera confronté durant les deux prochaines décennies.

Cette stratégie vise, selon lui, à réduire la demande d’énergie primaire de 30% à l’horizon 2030 et à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production de l’électricité à 30% à l’horizon de 2030.

De son coté, la Directrice générale adjointe de la BAD pour la région de l’Afrique du Nord, Yacine FAL, a souligné que la transition énergétique constitue une opportunité pour assurer le développement du continent africain.

“L’accès à l’énergie et l’électricité reste un défi majeur pour les pays africains surtout que le continent est vulnérable aux changements climatiques”, a encore avancé FAL.

“ENERSOL 2017” constitue une opportunité particulièrement pour toutes les parties prenantes publiques, privées, civiles, nationales, africaines, euro-méditerranéennes et internationales pour créer un nouvel environnement des affaires pour les services, l’investissement et le partenariat dans le secteur des technologies de la maîtrise de l’énergie.

Il s’agit d’un véritable champ d’opportunités de coopération pour le transfert de technologies, l’assistance technique, la formation et le partenariat dans la recherche et l’innovation, en particulier entre les pays africains, et ce comme il a été souligné lors de la dernière Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 22).

En marge de la 3ème édition Enersol 2017, un salon des énergies durables regroupant 30 exposants spécialisés dans l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables a été organisé, à cette occasion.