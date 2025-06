Le Président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) Samir Majoul a appelé, lundi, à la création d’un Observatoire de la décarbonisation industrielle qui sera le fruit d’un partenariat UTICA-Gouvernement..

«Cette structure sera chargée de centraliser les données, les bonnes pratiques et les indicateurs de performance des entreprises», a-t-il fait savoir lors d’un atelier de réflexion organisé, lundi, à Tunis, sous le thème : « Face au changement climatique : enjeux et stratégies de décarbonisation » .

Face à l’urgence climatique, la décarbonisation des modèles industriels n’est plus aujourd’hui une option mais une nécessité », a affirmé Majoul; ajoutant que cette démarche (décarbonation) est au cœur des engagements internationaux pris par la Tunisie, notamment, dans le cadre de l’Accord de Paris et de contributions déterminées au niveau national (CDN).

Selon la CDN de la Tunisie, il faut mobiliser 14,4 milliards de dollars pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions de 45% d’ici 2030. Ce montant colossal représente un défi majeur pour les entreprises, particulièrement les PME qui constituent l’épine dorsale de l’économie tunisienne, a-t-il souligné, estimant que la réalité économique transforme, également, la décarbonisation d’un enjeu environnemental en impératif de survie économique.

Il a fait savoir que dès 2026, le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières européennes s’appliquera progressivement aux produits tunisiens, d’autant plus, que plus de 75% des exportations tunisiennes sont destinées à l’Union européenne.

Aujourd’hui, le prix du carbone sur le marché international avoisine les 80 euros la tonne.

« Pour réussir la transition énergétique vers une économie bas carbone, il est essentiel de miser sur la coopération, l’innovation, l’adaptation du cadre réglementaire, la formation et l’accompagnement des entreprises », a-t-il expliqué.

Le président de l’UTICA a avancé que l’organisation patronale veut initier un dialogue constructif entre les acteurs publics et privés pour identifier ensemble les leviers, outils et partenariats à activer.

Pour ce faire, il a préconisé le développement d’une plateforme de financement vert spécifiquement dédiée aux entreprises tunisiennes, facilitant l’accès aux ressources financières nécessaires et la création d’un centre d’expertise nationale en comptabilité carbone, développant les compétences locales et réduisant la dépendance par rapport aux expertises étrangères.

De son côté, le chargé du programme Konrad Adenauer Stiftung(KAS) Tunisie, Slim Jaoued a souligné que la stratégie de décarbonisation n’est pas un luxe mais demeure, aujourd’hui, une nécessité et surtout une opportunité pour transformer la société vers un monde meilleur.

Pour avoir un nouveau modèle de développement et une société plus résiliente et plus juste, il a mis l’accent sur l’importance de l’intelligence collective et la mobilisation d’un réseau d’experts, de chercheurs, d’entreprises et d’associations.

Pour le président du réseau pacte mondial Tunisie et de l’IRSET (l’Institut de Responsabilité Sociétale des Entreprises en Tunisie) , Sami Marrouki a mis l’accent sur l’importance de la mise en place d’une approche de coopération entre le secteur public et privé afin d’identifier les solutions aux changements climatiques.

Et de poursuivre que la Tunisie est appelée à créer son marché carbone pour accompagner la transition écologique et pour que les transactions soient effectuées en dinar tunisien.

« Il est nécessaire d’œuvrer à reporter la date d’entrée en vigueur du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières car la Tunisie n’est pas encore prête à appliquer cet instrument », a avancé Marrouki.

En fait, le MACF applique des coûts supplémentaires sur les biens importés sur le territoire de l’UE et dont la production affiche un bilan carbone supérieur à certain seuil d’un produit similaire fabriqué en Europe.

Les secteurs qui sont dans un premier temps couverts par ce nouveau mécanisme sont : le fer et l’acier, l’aluminium, le ciment, l’engrais et l’électricité.