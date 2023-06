Matinales de l’export : Accès au marché international pour les startups tunisiennes

La 4ème session des matinales de l’export de cette année, se tiendra le 23 juin courant sur le thème ” Quelles Perspectives d’Accès au Marché International Pour les Startups Tunisiennes ? “.

Organisée par le Centre de Promotion des Exportations (Cepex), cette matinale vise à soutenir l’effort national visant à promouvoir l’émergence des entreprises innovantes. En fait, la rencontre s’inscrit dans une dynamique de développement du partenariat Public-Privé dans l’écosystème des startups tunisiennes pour un meilleur positionnement à l’international.

A l’ordre du jour de cette manifestation ” Les Mécanismes d’appui à l’accès au marché international “, et ” Le PPP : levier de développement des exportations des Startups Tunisiennes “.

De hauts responsables et des experts seront présents à cette matinale. Ils partageront leurs visions et leurs expériences en matière d’accès au marché international.

Deux conventions seront signées, par la même occasion, entre le Cepex d’une part et le Mouvement pour les Jeunes et les Etudiants Entrepreneurs (MOOVjeeTN) et l’ONG TunisianStartups, d’autre part.

Les entreprises et startups désirant prendre part à ce rendez-vous, peuvent s’inscrire au plus tard le mercredi 21 juin courant, via ce lien : https://forms.gle/ZmFGRX39G4qBZfd79