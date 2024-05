Des directeurs de banques tunisiennes ont exprimé leur volonté de contribuer au financement de projets éducatifs en Tunisie, selon un communiqué publié, samedi, par le ministère de l’éducation.

Ils ont souligné, lors d’une d’une rencontre avec la ministre de l’éducation, Salwa Abassi, leur disposition à soutenir les projets futurs du ministère.

La réunion a été consacrée à l’examen des moyens de renforcer la coopération entre les secteurs financier et éducatif et de trouver des moyens de soutenir et de financer des projets éducatifs qui amélioreront la qualité de l’enseignement et offriront un environnement d’apprentissage favorable aux élèves.

Selon le communiqué, cette coopération vise à atteindre les objectifs de développement durable et à promouvoir l’innovation dans le domaine de l’éducation, contribuant ainsi à améliorer l’avenir de l’éducation en Tunisie.

Au cours de la réunion, la ministre de l’éducation a souligné l’importance du partenariat public-privé dans le développement des infrastructures scolaires et l’adoption des nouvelles technologies dans les écoles publiques.