La Commission des Finances et du Budget à l’ARP a adopté, jeudi, à la majorité, un projet de loi portant approbation de l’accord de garantie, conclu le 2 juin 2023, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), relatif à un prêt qui sera accordé à l’Office National de l’Assainissement (ONAS), d’un montant de 113,6 millions d’euros (381,6 millions de dinars -MD).

Ce prêt est une contribution au financement du projet d’appui aux services d’assainissement en Tunisie, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

En fait, ledit projet, dont le coût s’élève à 1812 MD, sera financé par l’Etat, la BIRD, et l’ONAS, et il permettra la création de 150 postes d’emploi, dans sa première phase, et 233 postes d’emploi dans sa 2ème phase.

Il convient de souligner, aussi, que ce projet, qui se basera sur la technique du traitement tertiaire des eaux usées, permettra de fournir 60 millions de m3 d’eau supplémentaires, chaque année.

Le traitement tertiaire est une méthode de dépollution des eaux usées qui consiste à éliminer les polluants non biodégradables.