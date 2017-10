Le ministère des Affaires Locales et de l’Environnement va lancer, dans une semaine, une application mobile qui permettra aux citoyens de dénoncer les atteintes à l’environnement en envoyant directement à la police de l’Environnement et aussi aux municipalités, des photos et des indications concernant les endroits pollués.

Cette nouvelle application que les citoyens peuvent télécharger sur leurs téléphones portables, grâce au système Android, vient remplacer l’ancienne application “Tunisie Propre” qui a été lancée sur le site du ministère des Affaires locales et de l’Environnement, mais qui n’a pas été efficace, d’après des utilisateurs. Elle était déjà en phase d’expérimentation, d’après le Chef de Corps de la Police de l’Environnement, Jamel Boujeh.

La nouveauté de l’application relancée réside dans le feedback presque obligatoire de la part des municipalités. Celles-ci seront tenues, d’après Boujeh, à répondre aux citoyens en indiquant qu’elles sont en cours d’intervenir, prévoient d’intervenir ou ne sont pas en droit d’intervenir, car l’endroit cité ne relève pas de leurs prérogatives.