Enseignement supérieur : Une caravane de Campus France Tunisie sillonnera toutes les régions

Le Service de l’Institut français et de l’ambassade de France en Tunisie, Campus France organise, à partir du 9 octobre, une caravane d’informations itinérantes sur les études supérieures, qui sillonnera toutes les régions de la Tunisie.

Le gouvernorat de Sfax sera la première étape de ce long périple, peut-on lire sur le site officiel de Campus France.

Des agents seront mobilisés sur place afin de répondre à toutes les questions des lycéens et étudiants et leur expliquer la procédure et le calendrier pour étudier en France.

Il sera, également, question de leur présenter les différents partenariats entre la France et la Tunisie en matière d’enseignement supérieur notamment la co-diplomation et de leur présenter les différentes possibilités adaptées à leurs besoins et parcours.

La participation à cette caravane sera gratuite et sans inscription, selon le site de Campus France Tunisie.

Campus France Tunisie est un service qui s’adresse à tout étudiant tunisien ou étranger, non ressortissant de l’Espace Schengen, résidant en Tunisie et souhaitant poursuivre ses études supérieures en France ou se rendre en France pour se présenter à un concours, un entretien de sélection pour intégrer une formation ou pour effectuer un séjour de recherche dans le cadre de son cursus de formation.