Infrastructures : La CCI de Sfax veut doter la région d’un cluster logistique et transport

Sans exportations/importations, il n’y a pas de croissance, et sans infrastructures, point d’exportations/importations. C’est en se basant sur cette vérité que la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) se penche sur la création d’un projet pilote de cluster logistique et transport dans la région de Sfax. Elle le fera en partenariat avec l’Association Beit el Khibra, l’UTICA et l’UPMI, et en synergie avec l’ensemble des acteurs économiques de la région de Sfax. Avec comme première étape, l’organisation d’un colloque international à Sfax, le 20 avril 2017 à l’hôtel Golden Tulip de Sfax, lequel colloque réunira des acteurs privés et publics, régionaux, nationaux et internationaux.

La direction de la CCIS souligne que la dynamique régionale de ce projet s’appuiera sur plusieurs points forts, à savoir l’expérience internationale dans ce domaine, la création d’une zone logistique dans la région, le lancement d’un Master de logistique et transport à la CCIS, invitant ainsi tous les partenaires à prendre part à ce projet stratégique.

Pour ce faire, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax organise, jeudi 20 avril 2017 à l’hôtel Golden Tulip de Sfax, un colloque qui réunira les acteurs privés et publics, régionaux, nationaux et internationaux.

Au programme de cette rencontre, plusieurs sous-thèmes seront débattus par les participants, tunisiens et français, à savoir: «le transport et la logistique levier de développement économique et territorial: Projet pilote du cluster Logistique et transport à Sfax», «qu’est-ce qu’un Cluster? A quoi ça sert? D’où ça vient? Quels sont les exemples de bonnes pratiques dans le monde?», «l’exemple du développement de l’Axe Seine, de Paris au Havre, entre la capitale et le premier port à containers pour le commerce extérieur français», «Comment positionner un territoire logistique en fonction de ses caractéristiques, ses atouts au sein d’une concurrence méditerranéenne voire mondiale?», «les statistiques du commerce de la région de Sfax; l’évolution industrielle en cours (containerisation, manutention et entreposage, transport…); les enjeux sur l’évolution des métiers et compétences en logistique et transport; et les enjeux sur l’aménagement territorial de la région de Sfax et projet structurants».

Ensuite s’en suivront deux ateliers, le premier portera sur «la logistique, facteur de résilience en Tunisie), et le second sur «la résilience de la supply chain».