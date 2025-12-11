Plus de vingt entreprises tunisiennes participent au forum des énergies renouvelables « EnerGaïa 2025 », qui se tient du 10 au 11 décembre au Parc des Expositions de Montpellier, en France.

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, cette participation offre aux entreprises tunisiennes l’occasion de tenir des rencontres B2B, de découvrir les dernières innovations en matière d’énergies renouvelables et de renforcer leur coopération avec les partenaires en Occitanie.

Initiative de la région d’Occitanie, le Forum EnerGaïa propose des solutions environnementales destinées aux territoires, aux villes et aux industries engagées dans la transition énergétique.

La 18ᵉ édition du Forum, organisée les 11 et 12 décembre 2024 au Parc des Expositions de Montpellier, avait accueilli près de 22 000 participants.