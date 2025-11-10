La participation tunisienne à la 10ème édition du salon “HALAL EXPO Istanbul 2025” qui se tiendra du 26 au 29 novembre 2025, au centre EXPO d’Istanbul, est organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCI de Sfax), “en vue de développer les relations tuniso-turques et renforcer la complémentarité et le partenariat économique avec la Turquie”.

“Cette édition se déroulera sous l’égide du “SOMMET MONDIAL DU HALAL”. Elle bénéficiera également d’un partenariat stratégique avec des institutions et plateformes africaines majeures, visant à renforcer les échanges commerciaux et la coopération avec l’Afrique, à l’instar de “Go Africa Export Fair” pour sa dimension promotionnelle et sa capacité à mobiliser des délégations d’acheteurs”, précise la CCIS.

L’édition précédente du salon HALAL EXPO 2024 a mobilisé plus de 80 pays du monde représentés par des exposants et plus de 30 000 visiteurs, acheteurs et investisseurs potentiels. Y ont participé plusieurs pavillons nationaux et un grand nombre d’entreprises dans de nombreux secteurs (agroalimentaire, cosmétique, pharmacie et parapharmacie, emballage, textile, finance, tourisme …).

“Ce grand rendez-vous d’affaires multisectoriel apporte une touche stratégique et vise à permettre aux chefs d’entreprises de rencontrer des partenaires potentiels et d’amorcer, au cours de rendez-vous BtoB, des discussions qui mèneront au développement de partenariats internationaux sous forme d’alliances commerciales et financières”.

“Les participants peuvent aussi exposer des échantillons de leurs produits et des supports publicitaires dans l’espace réservée pour la CCI de Sfax”.

Tout chef d’entreprise peut participer à cette mission en remplissant le formulaire de participation avant le 15 novembre 2025: https://tinyurl.com/bf76nd9c