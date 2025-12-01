“Un groupe turc a exprimé son intérêt pour l’huile d’olive tunisienne et sa volonté d’investir en Tunisie à travers des projets incluant des centrales d’achat et zones de stockage, des unités de conditionnement, de raffinage, de traitement des grignons et de pressage”, a fait savoir, samedi, la chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax.

Ce groupe s’intéresse, également aux opérations d’achat et de plantation, a précisé la CCIS dans un communiqué publié samedi à l’issue d’une rencontre tenue entre le Président de la chambre, Habib Hammami et l’Ambassadeur de la Turquie en Tunisie, qui était accompagné de représentants de l’ambassade, ainsi que du Consul honoraire de la Turquie à Sfax, en présence d’acteurs du secteur oléicole, producteurs et exportateurs.

La CCIS a relevé que “cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives pour la filière, et confirme l’attractivité de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux”, précisant que “cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion de l’huile d’olive tunisienne et de l’appui aux exportateurs”.