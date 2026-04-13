Un forum d’affaires tuniso-turc s’est tenu le 10 avril à Ankara, réunissant des investisseurs des deux pays pour explorer des partenariats stratégiques dans les secteurs des infrastructures, des technologies, de l’agroalimentaire et du tourisme, dans le cadre de la visite de travail de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCI Sfax) en Turquie, du 7 au 11 avril.

Organisé conjointement par l’ambassade de Tunisie à Ankara et l’Union internationale de l’industrie et du commerce (USTKON), l’événement a permis de mettre en lumière les atouts et les incitations de la destination d’investissement tunisienne. Le président de la CCI Sfax a appelé les hommes d’affaires turcs à concrétiser des projets en Tunisie, tandis qu’Aysun Bay, présidente de l’USTKON, a réaffirmé la volonté de renforcer les coopérations, notamment dans les filières à haute valeur ajoutée technologique et cognitive. Le chef de la mission diplomatique a souligné que ces échanges s’inscrivent dans une dynamique économique croissante, déjà matérialisée par l’annonce de plusieurs projets, dont des investissements dans le secteur textile.

La tournée a également été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente entre la CCI Sfax et la Chambre d’industrie d’Ankara, ainsi que par l’organisation de rencontres B2B à la résidence de l’ambassadeur. La délégation a par ailleurs représenté la Tunisie au 22e Salon international de l’agriculture de Konya et effectué une visite technique de la zone industrielle intégrée de Sincan pour étudier son modèle d’aménagement et ses services logistiques aux entreprises.

Cette visite s’inscrit dans le programme des activités marquant le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Tunis et Ankara, visant à consolider les échanges bilatéraux et à stimuler les investissements croisés.