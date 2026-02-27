Une mission d’affaires sera organisée à Malte du 29 mars au 1er avril 2026 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) et en partenariat avec l’Ambassade de Malte en Tunisie.

Elle a pour objectif, selon les organisateurs, de renforcer les relations commerciales et d’offrir de nouvelles opportunités d’affaires entre la Tunisie et Malte.

Des rencontres bilatérales(B2B) avec des partenaires maltais, des conférences thématiques sur des secteurs clés (agroalimentaire, énergies renouvelables, TIC, services), des séances de networking et des visites d’entreprises, sont prévues lors de cet évènement.

Au programme, un forum d’affaires malto-tunisien qui constituera un moment stratégique pour développer de nouveaux partenariats et explorer des possibilités d’investissement et de coopération, indique la CCIS.