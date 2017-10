Bjorn Rother (chef mission FMI) : On est satisfait des avancées réalisées en Tunisie

Le chef de la mission du Fonds Monétaire Internationale (FMI), Bjorn Rother, a manifesté, samedi, à Tunis, “sa satisfaction des avancées réalisées en Tunisie et a réitéré que son équipe est résolue à appuyer davantage les réformes lancées par le ministère des Finances, et ce, lors de la réunion de lancement officielle de la revue du FMI en Tunisie”, a fait savoir dimanche dans un communiqué, le département des Finances.

Présidant cette réunion, la ministre des Finances, Lamia Boujnah Zribi, a “salué les efforts consentis par l’équipe de l’assistance technique du FMI et des responsables du ministère des Finances concernant la réforme fiscale dont les deux principaux axes portent sur la politique fiscale et l’administration fiscale”.

Les deux parties ont passé en revue les différents axes à traiter en priorité et le délai pour la conclusion des travaux. Il s’agit notamment des repères structurels et la question de soutenabilité des finances publiques avec ses deux volets recettes et dépenses.

“La ministre des Finances a assuré, de son côté, que ses départements techniques travaillent d’arrache-pied sur plusieurs fronts et que plusieurs dossiers sont quasiment conclus. Elle a ainsi, donné des assurances dans le même ordre des points soulevés par la délégation du FMI. Elle a exprimé son engagement et sa détermination à réussir cette revue, en tenant compte de nos atouts et de nos contraintes”.

La délégation du FMI effectue, actuellement, une visite en Tunisie pour poursuivre les pourparlers à propos du décaissement de 2ème et 3ème tranches du prêt accordé au pays.

Il est attendu, que la délégation présentera, fin mai, les résultats de la revue sur la Tunisie, au conseil d’administration du FMI.