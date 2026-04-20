Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhaier Nouri, a tenu plusieurs rencontres de haut niveau avec des responsables d’institutions financières internationales, des investisseurs institutionnels ainsi qu’avec ses homologues de pays voisins, en marge des Réunions de printemps du Groupe de la BM et du FMI (du 13 au 18 avril 2026, à Washington).

D’après la BCT, le Gouverneur s’est entretenu avec le Directeur général et Président du conseil d’Administration du Fonds Monétaire Arabe (FMA) Fahad Al-Turki. Les échanges ont porté sur les perspectives économiques régionales et les défis auxquels font face les économies arabes non productrices d’énergie.

À cette occasion, Nouri a souligné l’importance de développer des approches et des instruments innovants afin de renforcer la résilience de ces économies face aux chocs externes. Il a également insisté sur l’importance de mettre en place des mécanismes adaptés aux transformations économiques en cours, permettant aux pays les plus exposés de faire face aux défis actuels.

Nouri s’est par ailleurs entretenu avec ses homologues de la Banque Centrale de Libye et de la Banque d’Algérie. Avec le Gouverneur de la Banque Centrale de Libye, les discussions ont été axées sur le renforcement du partenariat technique et financier entre les deux institutions ainsi que sur la modernisation des systèmes de paiement et des systèmes d’information et le développement de solutions communes adaptées aux nouveaux enjeux financiers. Les deux Gouverneurs ont, en outre, exprimé leur volonté de consolider les mécanismes de coopération bilatérale, afin de faciliter les échanges commerciaux et de soutenir une intégration économique plus étroite entre les deux pays.

La rencontre avec le gouverneur algérien, Mohamed Lamine Lebbou, a été l’occasion de réaffirmer la volonté commune de renforcer les relations de coopération technique et financière entre les deux institutions. Les deux parties ont convenu d’intensifier leurs échanges à travers l’organisation de visites mutuelles, en vue d’identifier et de développer de nouveaux axes de collaboration.

Ces rencontres s’inscrivent dans une dynamique visant à approfondir la coopération entre banques centrales de la région, dans un contexte international marqué par des défis économiques et financiers croissants.

Le premier responsable de l’institut d’émission a aussi rencontré plusieurs investisseurs institutionnels internationaux. Ces rencontres ont permis de présenter les perspectives de l’économie tunisienne et de mettre en lumière les principaux fondamentaux macroéconomiques du pays.

Au cours de ces échanges, le gouverneur a mis l’accent sur la résilience de l’économie tunisienne face aux chocs extérieurs ainsi que sur les efforts engagés pour préserver la stabilité macroéconomique et financière.

Il a également exposé les opportunités d’investissement qu’offre la Tunisie, en insistant sur le rôle des investisseurs internationaux dans le financement de l’économie nationale, notamment à travers les instruments de financement souverains tunisiens sur les marchés internationaux. Les investisseurs présents ont manifesté un intérêt soutenu pour les perspectives économiques du pays, exprimant leur disposition à accompagner le financement de l’économie tunisienne.

La participation tunisienne aux Réunions de printemps des deux institutions financières internationales, intervient à un moment où la Tunisie a pris ses distance du FMI, ces dernières années, après des décennies de coopération. Depuis 2022, les discussions entre les deux parties ont été freinées en l’absence de consensus autour des conditions associées à un nouveau prêt, notamment la réforme des entreprises publiques, la réduction de la masse salariale et la levée progressive des subventions, jugées socialement et politiquement sensibles.