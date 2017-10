Tunisie : Hela Cheikhrouhou va “vendre” 1000 Mw d’énergie propre à la STEG

La ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Hela Cheikhrouhou, a annoncé, jeudi 19 courant, le lancement de la première phase du programme de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, lequel permettra la création d’environ 1000 Mw d’énergie électrique, durant la période 2017-2020, moyennant des investissements de l’ordre de 2 milliards de dinars.

“Ce nouveau programme offrira l’opportunité aux particuliers, à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), mais aussi aux investisseurs tunisiens et étrangers de produire de l’électricité, à partir de l’énergie solaire (2/3) et de l’énergie éolienne (1/3)”, a fait savoir Cheikhrouhou, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, précisant que “cette énergie sera vendue, exclusivement, à la STEG”.

“L’objectif de ce programme est de réduire la dépendance énergétique de la Tunisie, diversifier les ressources énergétiques, en optant de plus en plus vers les énergies alternatives et favoriser la création de nouveaux postes d’emploi dans les différentes régions du pays, grâce aux nouveaux projets qui seront lancés, dans ce cadre”, a-t-elle encore dit.

Les projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables seront réalisés soit dans le cadre du régime des concessions (installation de 100 Mw d’énergie solaire et 100 Mw d’énergie photovoltaïque), ou du régime des autorisations (installation de 120 Mw d’énergie solaire et de 90 Mw d’énergie éolienne). Ces projets seront réalisés par le secteur privé suite à des appels d’offres et à des appels à projets.

La STEG assurera, pour sa part, la production de 300 Mw de l’énergie solaire et de 80 Mw de l’énergie éolienne, alors que les particuliers peuvent assurer une autoproduction de 130 Mw de l’énergie solaire et 80 Mw de l’énergie éolienne, toujours dans le même programme.

La deuxième étape du programme (2021-2025) consistera en l’installation d’une puissance additionnelle de 1250 Mw.

A l’occasion de cette conférence, une convention de coopération a été signée par l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME) et la délégation spécifique de Sfax, pour l’accompagnement du gouvernorat dans la réalisation des projets d’efficacité énergétique et ceux ciblant les énergies renouvelables, dans la région.

Par ailleurs, la délégation spécifique de Sfax, l’ANME et l’étudiante Faouzia Bahloul ont été honoré, par la ministre pour les efforts qu’ils déploient dans le domaine énergétique.

La délégation spécifique de Sfax et l’étudiante Faouzia Bahloul ont remporté deux prix lors de la conférence des parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP 22, tenue en novembre 2016 à Marrakech (Maroc).

De son côté, l’ANME vient de remporter le prix du programme 2016 des Nations Unies ” Promouvoir le futur que nous voulons “grâce au projet de coopération tuniso-norvégienne intitulé” Solar Fuelled Electric Mobility (SoFEM) “.