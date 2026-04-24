Compagnie nationale et pilier du transport aérien tunisien, Tunisair se trouve en 2026 à un tournant stratégique marqué par un impératif de redressement financier et de repositionnement concurrentiel.

Cotée à la Bourse de Tunis, la compagnie évolue dans un environnement marqué par une pression accrue sur les marges, nécessitant des investissements ciblés dans la modernisation de la flotte et l’optimisation opérationnelle. L’innovation reste contrainte mais orientée vers la digitalisation des services et l’amélioration de l’expérience client.

Sur le plan de la souveraineté, Tunisair constitue un actif stratégique pour l’État tunisien, garantissant la connectivité du territoire et l’attractivité touristique. Son positionnement géographique sur l’axe Europe–Afrique du Nord demeure un levier clé, mais exige une discipline financière renforcée pour restaurer la confiance du marché financier et assurer la pérennité du modèle économique.

4️⃣ CARTE D’IDENTITÉ

– Dénomination : Tunisair

– Statut : Société cotée

– Secteurs clés : Transport aérien

– Création : 1948

– Effectifs : 2.721 (Au 2e Trimestre 2025 – 3.058 une année auparavant)

– Siège : Tunis, Tunisie

– Filiales : Tunisair Handling, Tunisair Technics

– Ticker : TUNISAIR

5️⃣ CŒUR DU MÉTIER

Tunisair repose sur un modèle centré sur le transport aérien de passagers avec une forte dépendance aux flux touristiques et diasporiques entre la Tunisie et l’Europe. L’investissement stratégique s’oriente vers la rationalisation de la flotte et la réduction des coûts d’exploitation, dans un contexte de concurrence accrue des compagnies low-cost.

L’avantage concurrentiel reste limité mais repose sur la maîtrise du réseau domestique et régional, ainsi que sur son statut de transporteur national. L’innovation est principalement incrémentale, via la digitalisation des processus commerciaux et opérationnels.

Les principaux risques concernent la soutenabilité financière, la volatilité des coûts énergétiques et la pression concurrentielle internationale.

Performance Financière

Entreprise cotée à la Bourse de Tunis, Tunisair fait face à une dégradation prolongée de ses indicateurs financiers, nécessitant des recapitalisations et un soutien étatique. La perception du marché reste fragile, conditionnée par l’exécution effective des plans de restructuration.

6️⃣ GOUVERNANCE & ACTIONNARIAT

Directrice Générale : Mme. Halima IBRAHIM KHOUAJA

Actionnariat ; État tunisien (74,42%) – Air France (5,58%) – Autres Actionnaires (20%)

Structure : Entreprise publique cotée à la Bourse de Tunis

La gouvernance de Tunisair s’inscrit dans une logique hybride entre exigences de marché financier et impératifs étatiques. Cette dualité complexifie la prise de décision stratégique et ralentit les transformations structurelles nécessaires.

7️⃣ REVUE DE PRESSE WMC

Dernière mise à jour automatique : 24 avril 2026