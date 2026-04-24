Un nouveau mécanisme pour l’insertion économique des jeunes et des migrants de retour en Tunisie : Baptisé INITIA (Innovation, Inclusion, Territoires & Appui entrepreneurial), le projet INITIA (Innovation, Inclusion, Territoires & Appui entrepreneurial) a été officiellement lancé jeudi, suite à la signature d’un contrat de subvention entre la Fondation Tunisie pour le Développement et Expertise France.

Financé par l’Agence Française de Développement (AFD) en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie, dans le cadre du programme « Watani », INITIA vise à stimuler la création d’activités économiques dans les régions intérieures du pays.

L’Objectif est d’accompagner des jeunes et des migrants de retour vers l’entrepreneuriat.

Sur ses réseaux sociaux, la Fondation précise que le projet a pour ambition de transformer les idées de ses bénéficiaires en projets viables et pérennes, tout en réduisant leur vulnérabilité socio-économique et les risques liés à la migration irrégulière.

Pour y parvenir, INITIA propose deux parcours complémentaires : “INITIA Start” et “INITIA Impact”.

Axés sur le renforcement des compétences entrepreneuriales, ces parcours intègrent la création de micro-projets générateurs de revenus et l’amélioration de l’accès au financement ainsi qu’à l’écosystème entrepreneurial local.

Déployé dans plusieurs régions de Tunisie, le programme s’appuie sur les centres ELIFE et le centre EDMEJ pour offrir un accompagnement de proximité, inclusif et adapté aux réalités locales.

Cette signature représente une étape cruciale dans l’engagement commun des deux partenaires en faveur du développement local et de l’insertion économique des jeunes Tunisiens.