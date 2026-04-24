La Commission consultative du Programme de mise à niveau industrielle (PMN) des entreprises a approuvé, vendredi, trois dossiers d’entreprises industrielles pour un montant global d’investissement estimé à 65 millions de dinars (MD) et des subventions de plus de 10 MD.

Ces entreprises opèrent dans les secteurs de l’Agroalimentaire, des Industries Mécaniques et Electriques (IME) et des Industries Chimiques (IC), a fait savoir le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

La réunion de la commission présidée par la Cheffe de cabinet, Afef Chachi, en présence des représentants des ministères de l’Industrie, des Finances, de l’économie et de la planification, du Commerce et du développement des exportations et de l’Emploi et de la formation professionnelle, de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et de l’UTICA a permis, également, d’adopter les travaux de la commission restreinte du PMN tenue, le 22 avril 2026. Il s’agit d’approuver 23 dossiers de mise à niveau d’investissements d’une valeur de 66 MD et des subventions de 10 MD.

De même, la commission a adopté 66 dossiers d’investissements technologiques.