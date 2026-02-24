La Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) s’impose comme un pilier de la souveraineté financière tunisienne et un acteur incontournable du marché de la réassurance dans les régions Afrique et MENA. À fin 2025, l’entreprise démontre une résilience remarquable face aux fluctuations monétaires internationales, notamment la dépréciation du dollar, tout en consolidant son ancrage local.

Sa stratégie repose sur un ajustement sélectif du portefeuille de souscription et une gestion rigoureuse des risques, permettant une optimisation significative de ses indicateurs techniques. Avec une présence historique depuis 1981, Tunis Re joue un rôle moteur dans l’innovation du secteur, notamment à travers ses activités de Retakaful, tout en garantissant une rentabilité stable à ses actionnaires institutionnels de premier plan.

Carte d’Identité

Caractéristique Détails Dénomination Société Tunisienne de Réassurance – Tunis Re Secteurs clés Réassurance toutes branches (Incendie, Transport, Vie, Aviation, etc.) Création 25 mars 1981 Siège Social 12, Avenue du Japon, Montplaisir, 1073 Tunis Gouvernance Mme Lamia BEN MAHMOUD (Directeur Général) Code Ticker TRE Code ISIN TN0007380017

Cœur de Métier

Tunis Re opère sur l’ensemble du spectre de la réassurance, structuré autour de pôles de compétences diversifiés :

Non-Vie : Dominé par la branche Incendie (99,8 MDT de primes en 2025) et les Risques Techniques .

Vie : Segment en développement avec un volume d’acceptations de 7,75 MDT au 31/12/2025 .

Activité Retakaful : Segment spécifique de réassurance conforme à la finance islamique, générant 22,95 MDT en 2025 .

Performance Financière (Société Cotée)

Au 31 décembre 2025, Tunis Re affiche une maîtrise des charges de sinistres, avec un montant net global de 81,08 MDT. L’entreprise a distribué un dividende de 0,480 DT par action en mai 2025 au titre de l’exercice précédent, reflétant une politique de rémunération des actionnaires attractive avec un cours de clôture 2024 à 8,200 DT.

Gouvernance et Actionnariat

La structure du capital de Tunis Re est caractérisée par une forte présence des institutions financières tunisiennes :

BNA Participations : 18,98%

Assurances COMAR : 16,39%

STAR : 15,62%

CTAMA : 5,05%

MAE : 5,00%

Le conseil d’administration est présidé par M. Slah KANOUN (Mandat 2025-2027).

Revue de Presse

Dernière mise à jour automatique : 24 février 2026