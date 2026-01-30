La tendance boursière a été globalement haussière sur la semaine passée, du 26 au 30 janvier 2026, malgré le retournement de tendance défavorable qui a marqué les dernières séances de la semaine. Le marché y a inscrit une progression de 1,5 %, clôturant à 14 353,47 points, a indiqué l’intermédiaire en bourse Tunisie valeurs, dans son analyse hebdomadaire.

En dépit de l’absence de transactions de blocs, le marché a connu une accélération notable du rythme des échanges sur la semaine passée, cumulant une enveloppe de 76,4 millions de dinars (MD), soit un flux moyen quotidien soutenu de 15,3 MD.

Analyse des valeurs

Le titre STA continue à chapeauter le palmarès du marché. L’action du concessionnaire automobile de la marque chinoise Chery s’est offert une envolée de 27,9 % à 63,300 D.

La valeur a drainé un volume global de 4,9 MD sur la semaine.

Le titre TUNIS RE a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du réassureur national a signé une progression de 19,2 % à 12,890 D, tout en animant le marché avec des échanges de 1,6 MD.

Le titre CELLCOM s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du distributeur de la marque EVERTEK a essuyé une correction de –10,2 % à 2,550 D. La valeur a été échangée à hauteur de 125 mille dinars seulement sur la semaine.

Le titre EURO-CYCLES a également été mal orienté sur la semaine. L’action du producteur de vélos a reculé de –3,6 % à 11,550 D, dans des capitaux hebdomadaires relativement réduits de 800 mille dinars.

Terminant sur une légère hausse de 0,4 % à 54D, AMEN BANK a été la valeur la plus active de la semaine. En effet, l’action du bras financier du groupe PGI a alimenté le marché avec des échanges de 10,1 MD sur la semaine passée.