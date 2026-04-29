L’exposition personnelle de l’artiste peintre Salma Smaoui est ouverte au public du 1er au 15 mai 2026, à de Dar Sébastian – Galerie d’Art. Ce rendez-vous porté par le Centre Culturel International de Hammamet – Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts, constitue une occasion pour découvrir les thématiques explorées par l’artiste qui sont la femme, la résilience, la douceur, les fleurs, le rêve et l’introspection.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 1er mai 2026 à 16h00.

À travers un univers onirique et profondément introspectif, l’artiste explore ” la femme comme un espace d’émotion, où corps et fleurs fusionnent dans une même poésie visuelle. Entre figuration et abstraction, chaque œuvre devient un voyage intérieur, porté par la matière, la lumière et la couleur “.

Salma Smaoui ” développe une démarche artistique sensible et spirituelle, où la femme devient à la fois sujet et miroir. Ses compositions semi-figuratives traduisent des dualités subtiles : contrôle et spontanéité, précision et dissolution, matière et transparence » et « chaque toile est une porte ouverte vers une émotion, laissant chaque spectateur libre d’imaginer son propre voyage, sa propre résilience. “