La BNA Assurances, filiale du Groupe Banque Nationale Agricole (BNA), est devenue la première compagnie d’assurance en Tunisie à équiper ses locaux de bornes de recharge pour véhicules électriques, une initiative visant à promouvoir la mobilité durable et à réduire l’empreinte carbone du secteur financier.

Selon un communiqué du Groupe public, cette opération concrétise son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Elle s’inscrit dans une politique de modernisation des infrastructures d’accueil, destinée à encourager les solutions de transport bas-carbone auprès de la clientèle et du personnel.

Cette initiative s’aligne sur la vision stratégique du Groupe BNA, qui cherche à concilier les performances économiques et l’innovation technologique. Elle intervient dans un contexte national marqué par l’accélération de la transition énergétique, où le déploiement d’infrastructures de recharge constitue un levier structurel pour accompagner l’électrification du parc automobile et répondre aux objectifs tunisiens en matière de durabilité.

Le Groupe BNA place le développement durable au cœur de ses priorités, en soutenant financièrement et opérationnellement des projets à vocation environnementale et sociale. L’installation de ces bornes vient renforcer ce positionnement et consolider le rôle de l’institution en tant que partenaire actif de la transition énergétique nationale.