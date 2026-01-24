Au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires de Tunis Re s’élève à 238,4 millions de dinars (MDT). Ce niveau traduit une stabilité du portefeuille par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution s’inscrit dans une gestion maîtrisée des engagements et un ajustement sélectif du portefeuille de souscription.

Sur les marchés étrangers, l’activité demeure globalement stable. Elle reste toutefois affectée par la dépréciation du dollar américain observée au cours des derniers mois, dont l’impact est intégré dans les indicateurs publiés.

Réalisation des objectifs annuels

À fin décembre 2025, Tunis Re a réalisé 97 % de ses objectifs annuels de chiffre d’affaires. Ce taux de réalisation reflète une continuité de l’activité sur l’ensemble de l’exercice, sans modification significative de la trajectoire commerciale initialement définie.

Amélioration du ratio de sinistralité

La charge de sinistres enregistre une évolution favorable en 2025. Le ratio de sinistralité est ramené à 47 % au 31 décembre 2025, contre 59 % à la même date en 2024. Cette amélioration s’explique par une gestion rigoureuse des risques, une baisse de la sévérité des sinistres enregistrés au cours de l’exercice et une revalorisation à la baisse de certains sinistres relatifs à des exercices antérieurs.

Progression des produits financiers

Les produits financiers affichent une progression de 7,7 % sur l’exercice 2025. Ils passent de 31,190 MDT à 33,587 MDT. Ces montants incluent les intérêts courus et non échus au titre des exercices 2024 et 2025, hors intérêts sur dépôts auprès des cédantes. Cette évolution reflète une gestion prudente des placements financiers.