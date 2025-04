La société tunisienne de réassurance TUNIS RE a publié ses indicateurs d’activité

relatifs au 1er Trimestre 2025 :

Les chiffres sont actualisés au fur et à mesure du traitement des données tardives et ce pour toutes les rubriques (sinistre réglés, sinistres déclarés, primes cédées et commissions).

Les indicateurs au 31/12/2024 sont relatifs à l’exercice 2024 restent provisoires jusqu’à

approbation des Etats Financiers par l’Assemblée Générale Ordinaire.

Les faits saillants ayant marqué l’activité au premier trimestre 2025 :

– Une croissance du chiffre d’affaires par rapport au 31 Mars 2024 de 8,4%, pour atteindre

76,433 MDT, cette progression est le résultat combiné d’une hausse du volume des affaires

souscrites ainsi qu’une bonne diversification au niveau de notre portefeuille. Ainsi nous

avons réalisé une progression de 3% sur le marché domestique contre 15% au niveau du

marché international.

– Par rapport aux objectifs fixés pour l’année 2025, le taux de réalisation du chiffre

d’affaires au premier trimestre 2025 a atteint 32,4% ;

– Une progression de la prime retenue de 5,4%, passant de 56,109 MDT au 31 mars 2024 à 59,146 MDT à la clôture du premier trimestre 2025, dégageant ainsi un taux de rétention

de 77%.

– Une amélioration de la charge de sinistre de 10% par rapport au mois de mars 2024,

passant d’une charge globale de 26,386 MDT à 23,788 MDT au terme du premier

trimestre 2025, expliquée par un comportant plutôt clément de la sinistralité courant ce

trimestre et par une souscription adaptée aux risques.

– Les produits financiers affichent une légère baisse de 2,8% par rapport au 31 mars 2024

pour atteindre 7,513 MDT, compte tenu de la forte liquidité disponible sur le marché

interbancaire et le durcissement des conditions de placement pour les produits à revenu

fixe. Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices

2024 et 2025). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.