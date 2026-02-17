La Bourse de Tunis clôture la semaine du 09 au 13 février 2026 sur une note légèrement bullish, avec un Tunindex en progression hebdomadaire de 0,19 % à 14 626,36 points et un Tunindex20 en hausse de 0,04 % à 6 491,83 points. La liquidité demeure soutenue avec 47,6 MD de volume hebdomadaire. La dynamique sectorielle met en évidence une rotation vers les compartiments Bâtiment, Matériaux de base et Services financiers, tandis que les Banques et les Produits ménagers affichent un repli. Le marché reste globalement en consolidation haute.

ANALYSE TOP-DOWN (Indices & rythme)

🔹 Tunindex

Clôture fin de semaine : 14 626,36

14 626,36 Variation hebdomadaire : +0,19 %

+0,19 % Variation annuelle (YTD) : +8,75 %

Après un point bas hebdomadaire à 14 595,47 (12/02) et un pic à 14 647,04 (09/02), l’indice évolue dans une zone de consolidation étroite.

Repères techniques hebdomadaires :

Support court terme : 14 595

Résistance immédiate : 14 647

Le momentum demeure modérément positif.

🔹 Tunindex20

Clôture fin de semaine : 6 491,83

6 491,83 Variation hebdomadaire : +0,04 %

+0,04 % Variation annuelle (YTD) : +8,64 %

L’indice des valeurs les plus liquides évolue en range, confirmant un marché sélectif.

LIQUIDITÉ & VOLUMES

Volume de la semaine : 47 600 847 TND

47 600 847 TND Capitaux traités sur la cote : 40 620 024 TND

40 620 024 TND Dont titres de capital : 39 589 675 TND

39 589 675 TND Titres de créance : 1 030 349 TND

1 030 349 TND Hors cote : 15 751 TND

15 751 TND Enregistrements : 6 965 071 TND

6 965 071 TND Quantité totale échangée : 3 963 528 titres

Moyenne quotidienne (cote) : 8 124 005 TND

La liquidité progresse de +9,01 % sur la semaine, traduisant un regain d’activité. Les échanges restent dominés par les titres de capital.

CARTOGRAPHIE SECTORIELLE

🟢 Secteurs moteurs

Secteur Var. Hebdo Poids Tunindex Bâtiment & Matériaux de construction +2,12 % 3,14 % Matériaux de base +1,56 % 2,10 % Services financiers +1,49 % 3,71 %

Ces compartiments affichent le meilleur momentum hebdomadaire.

🔴 Secteurs à la traîne

Secteur Var. Hebdo Poids Tunindex Banques -0,15 % 56,30 % Produits ménagers & soin personnel -0,25 % 4,69 %

Le repli des Banques, lourdement pondéré, limite l’ampleur de la progression de l’indice global.

FOCUS VALEURS

A) Top 5 performances

Valeur Cours Rendement hebdo BH LEASING 4,070 +12,12 % SIAME 3,160 +12,06 % TUNIS RE 14,000 +8,53 % STA 63,250 +5,77 % STIP 4,360 +5,31 %

Lecture : accélération haussière et rally technique sur ces valeurs.

B) Top 5 baisses

Valeur Cours Rendement hebdo SOTIPAPIER 2,530 -8,33 % CELLCOM 2,640 -6,71 % OFFICEPLAST 2,290 -5,76 % TAWASOL GP HOLDING 0,810 -3,57 % BT 6,790 -3,55 %

Lecture : correction technique et prises de bénéfices.

C) Valeurs les plus actives (Capitaux)

Valeur Capitaux en TND BNA 9 648 944 AB 4 477 812 PGH 2 813 023 SOTUV 2 099 648 SFBT 1 856 823

La concentration des échanges confirme le leadership bancaire et industriel.

LE COIN DE L’EXPERT

✅ ACCUMULER

BNA – PGH – SOTUV – AMEN BANK – CC

(Volumes élevés / dynamique positive)

👀 SURVEILLER

BH LEASING – SIAME – TUNIS RE – STA

(Accélération haussière récente)

⚠️ PRUDENCE

SOTIPAPIER – CELLCOM – OFFICEPLAST – BT

(Volatilité / tendance baissière hebdomadaire)

EN BREF Tunindex : Clôture à 14 626,36 pts (+0,19 % sur la semaine).

Clôture à 14 626,36 pts (+0,19 % sur la semaine). Performance annuelle : Une hausse de +8,75 % depuis le 1er janvier.

Une hausse de +8,75 % depuis le 1er janvier. Volume record : 47,6 MD échangés, en progression de 9,01 %.

47,6 MD échangés, en progression de 9,01 %. Top Valeur : BH Leasing survole le marché avec +12,12 %.

BH Leasing survole le marché avec +12,12 %. Point d’attention : Le secteur bancaire (-0,15 %) freine la progression globale.