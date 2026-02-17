La Bourse de Tunis clôture la semaine du 09 au 13 février 2026 sur une note légèrement bullish, avec un Tunindex en progression hebdomadaire de 0,19 % à 14 626,36 points et un Tunindex20 en hausse de 0,04 % à 6 491,83 points. La liquidité demeure soutenue avec 47,6 MD de volume hebdomadaire. La dynamique sectorielle met en évidence une rotation vers les compartiments Bâtiment, Matériaux de base et Services financiers, tandis que les Banques et les Produits ménagers affichent un repli. Le marché reste globalement en consolidation haute.
ANALYSE TOP-DOWN (Indices & rythme)
🔹 Tunindex
- Clôture fin de semaine : 14 626,36
- Variation hebdomadaire : +0,19 %
- Variation annuelle (YTD) : +8,75 %
Après un point bas hebdomadaire à 14 595,47 (12/02) et un pic à 14 647,04 (09/02), l’indice évolue dans une zone de consolidation étroite.
Repères techniques hebdomadaires :
- Support court terme : 14 595
- Résistance immédiate : 14 647
Le momentum demeure modérément positif.
🔹 Tunindex20
- Clôture fin de semaine : 6 491,83
- Variation hebdomadaire : +0,04 %
- Variation annuelle (YTD) : +8,64 %
L’indice des valeurs les plus liquides évolue en range, confirmant un marché sélectif.
LIQUIDITÉ & VOLUMES
- Volume de la semaine : 47 600 847 TND
- Capitaux traités sur la cote : 40 620 024 TND
- Dont titres de capital : 39 589 675 TND
- Titres de créance : 1 030 349 TND
- Hors cote : 15 751 TND
- Enregistrements : 6 965 071 TND
- Quantité totale échangée : 3 963 528 titres
Moyenne quotidienne (cote) : 8 124 005 TND
La liquidité progresse de +9,01 % sur la semaine, traduisant un regain d’activité. Les échanges restent dominés par les titres de capital.
CARTOGRAPHIE SECTORIELLE
🟢 Secteurs moteurs
|Secteur
|Var. Hebdo
|Poids Tunindex
|Bâtiment & Matériaux de construction
|+2,12 %
|3,14 %
|Matériaux de base
|+1,56 %
|2,10 %
|Services financiers
|+1,49 %
|3,71 %
Ces compartiments affichent le meilleur momentum hebdomadaire.
🔴 Secteurs à la traîne
|Secteur
|Var. Hebdo
|Poids Tunindex
|Banques
|-0,15 %
|56,30 %
|Produits ménagers & soin personnel
|-0,25 %
|4,69 %
Le repli des Banques, lourdement pondéré, limite l’ampleur de la progression de l’indice global.
FOCUS VALEURS
A) Top 5 performances
|Valeur
|Cours
|Rendement hebdo
|BH LEASING
|4,070
|+12,12 %
|SIAME
|3,160
|+12,06 %
|TUNIS RE
|14,000
|+8,53 %
|STA
|63,250
|+5,77 %
|STIP
|4,360
|+5,31 %
Lecture : accélération haussière et rally technique sur ces valeurs.
B) Top 5 baisses
|Valeur
|Cours
|Rendement hebdo
|SOTIPAPIER
|2,530
|-8,33 %
|CELLCOM
|2,640
|-6,71 %
|OFFICEPLAST
|2,290
|-5,76 %
|TAWASOL GP HOLDING
|0,810
|-3,57 %
|BT
|6,790
|-3,55 %
Lecture : correction technique et prises de bénéfices.
C) Valeurs les plus actives (Capitaux)
|Valeur
|Capitaux en TND
|BNA
|9 648 944
|AB
|4 477 812
|PGH
|2 813 023
|SOTUV
|2 099 648
|SFBT
|1 856 823
La concentration des échanges confirme le leadership bancaire et industriel.
LE COIN DE L’EXPERT
✅ ACCUMULER
BNA – PGH – SOTUV – AMEN BANK – CC
(Volumes élevés / dynamique positive)
👀 SURVEILLER
BH LEASING – SIAME – TUNIS RE – STA
(Accélération haussière récente)
⚠️ PRUDENCE
SOTIPAPIER – CELLCOM – OFFICEPLAST – BT
(Volatilité / tendance baissière hebdomadaire)
EN BREF
- Tunindex : Clôture à 14 626,36 pts (+0,19 % sur la semaine).
- Performance annuelle : Une hausse de +8,75 % depuis le 1er janvier.
- Volume record : 47,6 MD échangés, en progression de 9,01 %.
- Top Valeur : BH Leasing survole le marché avec +12,12 %.
- Point d’attention : Le secteur bancaire (-0,15 %) freine la progression globale.