Tunis Re annonce la décision de son Conseil d’Administration de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour porter son capital social à au moins 200 MDT, le réassureur national enclenche ainsi une nouvelle étape de son évolution. Dans un secteur de plus en plus encadré et concurrentiel, la question du capital n’est plus secondaire : elle conditionne l’accès aux marchés, la capacité de prise de risque et la crédibilité internationale.

Les résultats de l’exercice 2025 apportent un certain confort à cette orientation. Le chiffre d’affaires s’établit à 238,4 MDT, atteignant 97 % des objectifs annuels, dans un environnement pourtant exigeant. Surtout, la performance technique s’améliore nettement : le ratio de sinistralité recule de 59 % en 2024 à 47 % en 2025, traduisant une sélection plus rigoureuse des risques et une meilleure maîtrise du portefeuille.

La contribution des revenus financiers renforce ce tableau. Les produits financiers progressent de 7,7 %, à 33,6 MDT, offrant un soutien appréciable à la rentabilité dans un contexte marqué par la volatilité des marchés et la dépréciation du dollar.

Au-delà des chiffres, la hausse de capital apparaît comme un choix d’anticipation. Elle suggère une volonté de ne pas subir les transformations du marché de la réassurance, mais d’y prendre part avec des moyens renforcés. Pour Tunis Re, 2025 pourrait ainsi marquer le passage d’une logique de consolidation prudente à une phase plus ouverte de développement.