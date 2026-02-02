Arsenal a annoncé dimanche soir l’indisponibilité prolongée de son milieu international espagnol Mikel Merino. Blessé face à Manchester United, le joueur souffre d’« une lésion osseuse au pied droit » et doit subir une opération dans les prochains jours.

Le club londonien précise que « des examens complémentaires et des avis de spécialistes ont confirmé » la nature de la blessure. Après l’intervention, Merino entamera « son programme de récupération et de rééducation » avec pour objectif de « reprendre l’entraînement complet avant la fin de la saison ».

Une blessure survenue le 25 janvier

Le joueur de 29 ans s’est blessé à la fin du match perdu à domicile par les Gunners contre Manchester United (2-3), le 25 janvier. Cette rencontre a marqué le début du processus médical qui a conduit à la décision d’une opération.

Arsenal ne donne pas de durée précise d’indisponibilité, évoquant une absence « pendant une longue période ».

Un cadre du dispositif d’Arteta

Mikel Merino occupe un rôle central dans l’entrejeu d’Arsenal. Depuis le début de la saison, il a disputé 24 matches, inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.

Son absence intervient dans une période dense, sur les plans national et européen.

Arsenal en tête sur deux tableaux

Après 24 journées, Arsenal domine la Premier League avec 53 points, devant Manchester City (47 points). Le club entraîné par Mikel Arteta a également terminé en tête de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec un parcours parfait de huit victoires en huit matches.

La gestion de l’effectif devient un enjeu pour le staff technique, privé d’un titulaire régulier pour une période prolongée.