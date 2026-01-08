Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a affirmé l’engagement de la Tunisie à développer ses relations avec les pays asiatiques et à établir des partenariats stratégiques dans divers domaines, compte tenu de sa position stratégique sur le continent africain ainsi que son positionnement au niveau régional et international.

Bouderbala a reçu une délégation du Groupe d’amitié parlementaire République de Corée-Tunisie en visite en Tunisie du 6 au 9 janvier 2026 conduite par son président Bae Lee Jung.

Lors de l’entretien, le président de l’ARP a mis en avant l’évolution de la coopération établie entre les deux pays, soulignant l’importance de la renforcer davantage, notamment dans les domaines économique, social, technologique et universitaire.

Dans le même esprit, il a insisté sur l’importance de soutenir les échanges culturels, sportifs et de la jeunesse et de promouvoir la destination Tunisie, mettant en avant le rôle de l’ARP dans la mise en place d’un cadre législatif en vue de surmonter les difficultés et faciliter les échanges.

Pour sa part le président de la délégation du groupe d’amitié a fait observer que le développement de la coopération parlementaire entre les deux pays est de nature à consolider les relations d’amitié établies entre la Tunisie et la République de Corée, qui remontent à 1969.

Il a expliqué que la position stratégique de la Tunisie et son capital humain constituent des atouts majeurs, ouvrant la voie à une coopération plus large dans plusieurs secteurs prometteurs, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de la coopération avec les pays africains.

Le président de la délégation coréenne a, ensuite, passé en revue le développement constant de la coopération tuniso-coréenne et les résultats positifs obtenus dans les domaines économique, industriel, social, sanitaire, technologique, éducatif, culturel et sportif.

Il a dans le même contexte évoqué les programmes d’investissement et les entreprises coréennes installées en Tunisie invitant à cet égard à surmonter les obstacles, notamment sur le plan législatif, afin de faciliter le travail des entreprises souhaitant développer leurs activités et lancer de nouveaux projets d’investissement.