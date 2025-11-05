Le Parlement (Assemblée des représentants du peuple et Conseil national des régions et des districts) a entamé, ce mercredi, en séance plénière conjointe, la présentation et l’examen du projet de loi de finances et du projet de budget économique pour l’année 2026, ainsi que la déclaration de la Cheffe du gouvernement à leur sujet.

La séance inaugurale s’est déroulée en présence, notamment, de la Cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzeri et des membres du gouvernement. Les séances conjointes des deux chambres, consacrées à l’examen du projet de budget de l’État pour l’exercice 2026, se poursuivront jusqu’au 23 novembre courant et porteront sur les missions des différents ministères et établissements.

Les présidents de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, Brahim Bouderbala et Imed Derbali, ont prononcé, respectivement, des allocutions lors cette séance, soulignant en particulier la nécessité pour le projet de loi de finances de répondre aux aspirations du peuple tunisien à une vie digne. Ils ont réaffirmé la volonté commune de coopération et de complémentarité afin de réaliser des avancées, d’assurer un développement durable, de préserver les acquis nationaux et de défendre la patrie et sa souveraineté.

Brahim Bouderbala, président de l’Assemblée des représentants du peuple, a exprimé « la conscience partagée de ce que requiert la prochaine étape en termes d’efforts et de travail » pour renforcer le rôle social de l’État, rôle qui, a-t-il dit, doit reposer, dans ses orientations et ses détails, sur la réalisation de la justice sociale sous toutes ses formes. Il a insisté sur l’importance de passer aux réalisations effectives et tangibles et d’« œuvrer de concert, pour une véritable révolution législative qui redonne espoir et apporte des solutions aux problèmes et aux difficultés ».

Il a ajouté que le devoir national appelle à s’inscrire et à contribuer sérieusement à une démarche prospective et inclusive, centrée sur l’activation des réformes indispensables pour accélérer le rythme de la croissance, l’amélioration de la performance des structures publiques, la consécration des principes de transparence et de reddition des comptes, la libération de l’initiative et la poursuite de la réforme de l’administration afin qu’elle soit la locomotive de la conduite et de la mise en œuvre des réformes dans tous les domaines.

De son côté, Imed Derbali, président du Conseil national des régions et des districts, a souligné que « l’engagement du Conseil en faveur des causes du peuple et de la défense de ses droits économiques et sociaux, dans une conjoncture délicate qui exige clarté de vision, constance des positions et accélération du rythme de travail ».

Il a ajouté que le projet de budget pour 2026 revêt une importance particulière, car « pour la première fois, il tient compte du projet de Plan de développement 2026-2030, dans le cadre d’une expérience nationale inédite et d’une démarche de sensibilisation pionnière ».

Il a insisté sur l’aspiration du Conseil à asseoir une politique sociale et économique porteuse de développement, réhabilitant les régions marginalisées et soutenant les efforts d’amélioration des services publics, saluant les mesures récentes prises par le président de la République, Kaïs Saïed, « en ce qu’elles traduisent une volonté politique sincère ».

Lors de la présentation de la déclaration du gouvernement sur les projets de budget de l’État et de la loi de finance 2026, la Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri a affirmé que le projet de loi de finances reflète les orientations stratégiques du Plan de développement 2026-2030, en cours de finalisation dans le cadre d’une approche participative.

Elle a fait observer que le budget de l’État 2026 coïncide avec la première année de mise en œuvre dudit plan, lequel constitue une étape importante du processus de réforme et consacre une politique publique visant l’équilibre entre justice sociale et croissance économique.

Et de préciser que ce plan rompt avec les politiques antérieures qui « n’ont pas réalisé la justice et l’équité qui constituent les fondements de la stabilité ».