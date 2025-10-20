L’organisation appelle à appliquer la décision gouvernementale de 2017 pour protéger la population.

Gabès, Tunisie – 20 octobre 2025 : Greenpeace MENA a de nouveau tiré la sonnette d’alarme sur la dégradation de la situation environnementale, sanitaire et sociale dans la région de Gabès. L’organisation a appelé à une mise en œuvre de la décision gouvernementale du 29 juin 2017, qui prévoit le déplacement des unités industrielles polluantes loin des zones résidentielles.

Une crise environnementale persistante

Les médias ont rapporté plus de cent cas d’étouffement recensés ces dernières semaines, accentuant les inquiétudes des habitants sur leur santé et l’avenir de leur ville. Greenpeace MENA évoque une « souffrance quotidienne » et demande des mesures urgentes pour protéger le droit à un environnement sûr et sain.

La région de Gabès, marquée depuis plusieurs décennies par une activité industrielle intense, subit de plein fouet les conséquences de la pollution de l’air. Pour l’organisation, il est impératif de faire appliquer les lois environnementales existantes et de garantir la sécurité sanitaire des populations.

« Une crise de justice climatique »

Ghiwa Nakat, directrice exécutive de Greenpeace MENA, a rappelé que les signaux d’alerte se multiplient depuis plusieurs années.

« Les photos, vidéos et témoignages des habitants montrent une réalité alarmante. Nous voyons des personnes suffoquer à cause de l’air qu’elles respirent et des familles impuissantes face à la situation », a-t-elle déclaré.

Elle souligne que cette crise dépasse le cadre environnemental : « Il s’agit d’une question de justice climatique qui affecte la vie des populations et leur droit à un air pur et à un environnement sain. »

Un appel à une action durable

Malgré certaines annonces de mesures, Greenpeace MENA estime que l’ampleur de la catastrophe exige une réponse « urgente, globale et durable » s’attaquant aux causes profondes de la pollution.

« L’environnement n’est pas un luxe, mais une condition essentielle à une vie décente », a insisté Ghiwa Nakat, appelant les autorités tunisiennes à faire de la santé publique une priorité.