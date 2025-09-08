Les volleyeuses italiennes ont remporté dimanche à Bangkok leur deuxième titre mondial, en s’imposant au terme d’une finale haletante contre la Turquie (3-2 : 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). Déjà championne olympique en 2024, la Nazionale s’offre un nouveau sacre planétaire, 23 ans après son premier titre en 2002.

Une finale indécise jusqu’au tie-break

Face aux Turques, championnes d’Europe en titre et novices à ce stade de la compétition, les Italiennes ont dû puiser dans leurs ressources. Menées par leur star Paola Egonu, auteure de 22 points dont trois contres, elles ont pris l’avantage au premier set (25-23) avant de céder largement dans le second (13-25).

Le troisième set, particulièrement disputé, s’est conclu en faveur de l’Italie (26-24), mais la Turquie, portée par Melissa Vargas (28 points dont quatre aces), est revenue au score en égalisant (19-25). Le tie-break a finalement tourné à l’avantage de la Nazionale, solide au contre (cinq réussites, dont deux pour Ekaterina Antropova et Myriam Sylla), qui a fait parler son expérience pour s’imposer 15-8.

Une génération dorée confirmée

Ce succès confirme la domination d’une génération italienne emmenée par son entraîneur Julio Velasco. L’Argentin de 73 ans, déjà double champion du monde avec la sélection masculine italienne dans les années 1990, a offert à la Nazionale féminine deux sacres consécutifs : l’or olympique en 2024 puis le titre mondial en 2025. Sous sa houlette, l’équipe avait retrouvé confiance et régularité après une période de crise, s’adjugeant également deux Ligues des nations.

Le Brésil complète le podium

En petite finale, le Brésil a dominé le Japon, lui aussi au tie-break (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16), pour s’adjuger la troisième place. Comme aux Jeux olympiques de 2024, les Brésiliennes s’offrent ainsi une médaille de bronze, confirmant leur constance au plus haut niveau.

Expérience italienne contre fougue turque

Cette finale a opposé une Italie rompue aux grandes compétitions à une Turquie en pleine ascension. Malgré l’énergie et le talent offensif de Vargas, les Turques ont manqué de maîtrise dans les moments décisifs. L’Italie, à l’inverse, a su s’appuyer sur son collectif et sur sa supériorité au contre pour conclure avec autorité.

Avec ce deuxième titre mondial, l’Italie s’affirme comme l’une des grandes puissances actuelles du volley féminin, associant talent individuel et expérience collective.